Juve in Australia ad agosto, sfida Inter e Palermo a Perth: date e dettagli del Summer Tour

La stagione è ancora nel vivo, con il campionato di Serie A che deve ancora consegnare tutti i verdetti: dallo Scudetto ai piazzamenti nelle coppe europee fino alle retrocessioni. Nonostante ciò si comincia già a programmare quelli che saranno gli impegni estivi delle squadre. La Juve in particolare, che è in piena lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League , ha appena ufficializzato due gare che disputerà in Australia nel suo 'Juventus Summer Tour powered by Jeep'. Ad affrontare i bianconeri saranno l'Inter e il Palermo (i rosanero di Filippo Inzaghi sono attualmente in Serie B e in lotta per la promozione).

Juve, in Australia contro Inter e Palermo

Ad ufficializzare il tutto è stato proprio il club bianconero attraverso una nota sui propri canali ufficiali: "Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep porterà la Juventus in Australia, offrendo ai tifosi un posto in prima fila per vedere i loro amati Bianconeri nel calcio d’élite. Perth ospiterà due partite di rilievo che faranno parte del programma internazionale della pre-season del Club".

Il comunicato prosegue: "Nell’ambito di 'Calcio Italiano', il Festival italiano del calcio, la Juventus accenderà i riflettori dell’Optus Stadium con due serate di alto profilo in una delle città sportive più appassionate d’Australia. Le partite sono in programma per sabato 8 agosto contro l’Inter e martedì 11 agosto contro il Palermo, trasformando Perth in un vero punto d’incontro per la cultura del calcio italiano. Oltre al campo, i sostenitori potranno aspettarsi esperienze dedicate ai fan e momenti con la comunità pensati per celebrare il gioco e avvicinare ancora di più la Juventus ai tifosi di tutta la regione".

"Tour sarà slancio commerciale per il club. E i tifosi..."

La nota continua: "Questo tour si inserisce inoltre nel solco del consolidato impegno della Juventus verso la propria community internazionale, con iniziative insieme agli Juventus Official Fan Clubs e alle Juventus Academies della regione. In Australia, la rete degli Juventus Official Fan Clubs conta 3 club, contribuendo ad amplificare localmente l’identità del Club e a far vivere la passione bianconera attraverso iniziative durante tutto l’anno. Anche la presenza della Juventus Academy continua a crescere, con tre Academy in Australia, inclusa una a Perth, e un legame costante con Torino, rafforzato dai programmi Training Experience e dall’annuale Academy World Cup ospitata ogni anno a Torino" .

Infine: "Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep è una piattaforma importante per coinvolgere i tifosi della Juventus, accelerando al contempo lo slancio commerciale del Club nella regione. Grazie a una maggiore visibilità e ad attivazioni personalizzate per i partner, il tour creerà momenti premium per il brand e sosterrà la crescita e la presenza regionale dei global partners del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e WhiteBit. In definitiva, Perth è pronta a offrire più di due partite: sarà una celebrazione della community juventina in Australia. Dalle atmosfere del matchday alle iniziative dedicate ai tifosi, il Club continuerà a portare lo spirito bianconero più vicino ai sostenitori di tutta la regione, costruendo legami che dureranno ben oltre il fischio finale".

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