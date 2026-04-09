Finale Coppa Italia Juve-Roma: data e orario ufficiali, quando e dove si gioca

Juve Women-Roma, atto terzo: le bianconere ancora una volta si giocheranno un trofeo contro le giallorosse, dopo aver eliminato la Fiorentina in semifinale. Se il campionato ha preso ormai la direzione della capitale, la Coppa Italia ancora non ha deciso che strada percorrere. Canzi e Rossettini se la contenderanno a Vicenza, dopo essersi sfidati più volte nel corso dell'anno. Le bianconere hanno vinto nelle precedenti occasioni, conquistando la Serie A Women's Cup e la Supercoppa. E ora avranno la chance di fare tris.
Juve Women, quando si gioca la finale di Coppa Italia
Il club ha comunicato il giorno e l'orario della finale contro la Roma: "Fissato l'appuntamento conclusivo della Coppa Italia Women 2025/26: la finale della competizione, conquistata dalla Juventus nella passata annata, si giocherà a Vicenza, allo stadio "Romeo Menti", domenica 24 maggio alle ore 18.
Le formazioni di Max Canzi e Luca Rossettini si giocheranno un trofeo per la terza volta in questa stagione, con la Juventus che ha già vinto la Serie A Women's Cup a settembre a Castellammare di Stabia e la Supercoppa Women a Pescara lo scorso 11 gennaio. Una super sfida da non perdere e un'altra occasione per le nostre ragazze di andare a caccia di un trofeo importante come la Coppa Italia Women".
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