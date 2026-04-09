Finale Coppa Italia Juve-Roma: data e orario ufficiali, quando e dove si gioca

Juve Women-Roma, atto terzo: le bianconere ancora una volta si giocheranno un trofeo contro le giallorosse, dopo aver eliminato la Fiorentina in semifinale. Se il campionato ha preso ormai la direzione della capitale, la Coppa Italia ancora non ha deciso che strada percorrere. Canzi e Rossettini se la contenderanno a Vicenza, dopo essersi sfidati più volte nel corso dell'anno. Le bianconere hanno vinto nelle precedenti occasioni, conquistando la Serie A Women's Cup e la Supercoppa. E ora avranno la chance di fare tris.