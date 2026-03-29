Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma

La Juve Women è ufficialmente in finale di Coppa Italia femminile. Dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di andata, le bianconere di Canzi battono la Fiorentina anche al ritorno, questa volta per 2-1. Ottima prestazione delle bianconere, che vincono e convincono, con Capeta, autrice di una doppietta, come protagonista assoluta. La rete della formazione viola, invece, è stata segnata da Omarsdottir. La Juve Women in finale di Coppa Italia affronterà la Roma in quello che ormai sta diventando un classico del calcio femminile italiano. Bianconere e giallorosse, infatti, si sono già sfidate nella finale di Supercoppa femminile e in quella di Serie A Women's Cup, entrambe vinte dalla squadra di Canzi.
Juve Women-Fiorentina, la partita
90'+4 - Triplice fischio: vittoria per 2-1 della Juve Women.
90'+2 - Vangsgaard ci prova ancora ma non riesce a superare il portiere avversario.
90' - 4 minuti di recupero.
84' - Su un cross della Juve il portiere della Fiorentina non riesce a bloccare con le mani e si lascia sfuggire la palla. Per poco le bianconere non trovano il gol del 3-1 in maniera molto fortuita.
80' - Ultimi due cambi per Canzi: Kullberg e Rosucci in campo al posto di Harviken e Beccari.
79' - Riprende il gioco, Rusek ce la fa e resta in campo.
78' - Gioco fermo, problemi alla caviglia per Rusek. Entra lo staff medico.
77' - Azione pericolosa della Fiorentina: Janogy calcia da posizione defilata e trova la deviazione di Rusek.
74' - Cambio Juve: Krumbiegel prende il posto di Carbonell.
70' - Cartellino giallo per Beccari.
63' - Due sostituzioni anche per la Juve: dentro Cambiaghi e Pinto, fuori Capeta e Walti.
62' - ACCORCIA LA FIORENTINA! 2-1
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la squadra viola trova il gol con Omarsdottir.
62' - Doppio cambio Fiorentina: Curmark e Tryggvadottir prendono il posto di Cherubini e Catena.
59' - Janogy ci prova a giro da fuori area: tiro completamente sballato, alto sopra la traversa.
51' - DOPPIETTA DI ANNA CAPETA! 2-0
Calcio d'angolo in favore della Juve. Sul cross arriva l'attaccante portoghese che di testa trova la deviazione vincente. Terzo gol tra andata e ritorno in queste semifinali di Coppa Italia.
49' - Cross della Fiorentina su cui arriva Salvai: per fermare l'avversaria, il difensore bianconero è costretto a spedire la palla in calcio d'angolo.
46' - Inizia la seconda frazione di gioco, cambio per la Fiorentina: dentro Omarsdottir, fuori Bonfantini.
45' - Fine primo tempo.
43' - La Fiorentina ci prova con Bonfantini ma trova l'opposizione di Rusek.
38' - La Juve insiste e va al tiro con Beccari: para tutto l'estremo difensore della Fiorentina.
35' - JUVE DUE VOLTE A UN PASSO DAL 2-0! Azione praticamente perfetta della squadra di Canzi, con Beccari che conduce palla fino all'area di rigore della Fiorentina e la passa al centro per Vangsgaard. La danese calcia una sorta di rigore in movimento ma trova la risposta perfetta di Fiskerstrand. Sul corner successivo la stessa Vangsgaard colpisce la traversa.
31' - Grande salvataggio di Van der Zanden, che salva tutto sulla linea su un tiro di Beccari.
29' - Azione lunga della Fiorentina, che arriva al tiro da fuori area con Severini. Palla altissima.
22' - Tiro violentissimo dalla distanza di Carbonell, che sfiora il suo secondo gol in carriera contro la Fiorentina. Il portiere avversaria devia in calcio d'angolo.
18' - OCCASIONE FIORENTINA! Cross bellssimo dalla sinistra che arriva preciso sulla testa di Janogy. Il colpo di testa dell'attaccante viola però è impreciso: palla a lato di poco.
13' - Azione manovrata della Fiorentina, che riesce ad entrare in area di rigore della Juventus. Il tiro di Eriksodottir è però debole, facile preda di Rusek.
12' - Ci prende gusto Capeta, che prima stoppa la palla con un'acrobazia e poi calcia da lontanissimo. Parata facile del portiere avversario
9' - GOL DELLA JUVENTUS! 1-0
Bellissima rete di Anna Capeta, che ha fatto partire un tiro violentissimo dal limite dell'area, che ha colpito il palo e poi è andato in rete. Bianconere avanti 3-0 tra andata e ritorno.
7' - Beccari prova l'imbucata per Vangsgaard: buona idea da parte della giocatrice bianconera ma mal eseguita.
5' - FIORENTINA SUBITO PERICOLOSA! Azione insistita della formazione viola, che arriva al tiro e trova la risposta di Lenzini.
1' - Inizia la partita, primo pallone per la Juventus
Juve Women-Fiorentina, dove vedere la partita
Il match tra Juventus Women e Fiorentina, in scena domenica 29 marzo al Pozzo-La Marmora di Biella con start alle ore 18, è visibile su SkySport e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le formazioni ufficiali della semifinale di Coppa Italia
JUVENTUS WOMEN (3-4-1-2): Rusek; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Walti, Schatzer, Carbonell; Vangsgaard; Beccari, Capeta
Allenatore: Massimiliano Canzi
FIORENTINA: Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Bonfantini, Janogy, Catena, Eriksodottir, Severini, Van der Zanden, Cherubini, Faerge. Allenatore: Pablo Piñones-Arce
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La Juve Women è ufficialmente in finale di Coppa Italia femminile. Dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di andata, le bianconere di Canzi battono la Fiorentina anche al ritorno, questa volta per 2-1. Ottima prestazione delle bianconere, che vincono e convincono, con Capeta, autrice di una doppietta, come protagonista assoluta. La rete della formazione viola, invece, è stata segnata da Omarsdottir. La Juve Women in finale di Coppa Italia affronterà la Roma in quello che ormai sta diventando un classico del calcio femminile italiano. Bianconere e giallorosse, infatti, si sono già sfidate nella finale di Supercoppa femminile e in quella di Serie A Women's Cup, entrambe vinte dalla squadra di Canzi.
Juve Women-Fiorentina, la partita
90'+4 - Triplice fischio: vittoria per 2-1 della Juve Women.
90'+2 - Vangsgaard ci prova ancora ma non riesce a superare il portiere avversario.
90' - 4 minuti di recupero.
84' - Su un cross della Juve il portiere della Fiorentina non riesce a bloccare con le mani e si lascia sfuggire la palla. Per poco le bianconere non trovano il gol del 3-1 in maniera molto fortuita.
80' - Ultimi due cambi per Canzi: Kullberg e Rosucci in campo al posto di Harviken e Beccari.
79' - Riprende il gioco, Rusek ce la fa e resta in campo.
78' - Gioco fermo, problemi alla caviglia per Rusek. Entra lo staff medico.
77' - Azione pericolosa della Fiorentina: Janogy calcia da posizione defilata e trova la deviazione di Rusek.
74' - Cambio Juve: Krumbiegel prende il posto di Carbonell.
70' - Cartellino giallo per Beccari.
63' - Due sostituzioni anche per la Juve: dentro Cambiaghi e Pinto, fuori Capeta e Walti.
62' - ACCORCIA LA FIORENTINA! 2-1
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la squadra viola trova il gol con Omarsdottir.
62' - Doppio cambio Fiorentina: Curmark e Tryggvadottir prendono il posto di Cherubini e Catena.
59' - Janogy ci prova a giro da fuori area: tiro completamente sballato, alto sopra la traversa.
51' - DOPPIETTA DI ANNA CAPETA! 2-0
Calcio d'angolo in favore della Juve. Sul cross arriva l'attaccante portoghese che di testa trova la deviazione vincente. Terzo gol tra andata e ritorno in queste semifinali di Coppa Italia.
49' - Cross della Fiorentina su cui arriva Salvai: per fermare l'avversaria, il difensore bianconero è costretto a spedire la palla in calcio d'angolo.
46' - Inizia la seconda frazione di gioco, cambio per la Fiorentina: dentro Omarsdottir, fuori Bonfantini.
45' - Fine primo tempo.
43' - La Fiorentina ci prova con Bonfantini ma trova l'opposizione di Rusek.
38' - La Juve insiste e va al tiro con Beccari: para tutto l'estremo difensore della Fiorentina.
35' - JUVE DUE VOLTE A UN PASSO DAL 2-0! Azione praticamente perfetta della squadra di Canzi, con Beccari che conduce palla fino all'area di rigore della Fiorentina e la passa al centro per Vangsgaard. La danese calcia una sorta di rigore in movimento ma trova la risposta perfetta di Fiskerstrand. Sul corner successivo la stessa Vangsgaard colpisce la traversa.
31' - Grande salvataggio di Van der Zanden, che salva tutto sulla linea su un tiro di Beccari.
29' - Azione lunga della Fiorentina, che arriva al tiro da fuori area con Severini. Palla altissima.
22' - Tiro violentissimo dalla distanza di Carbonell, che sfiora il suo secondo gol in carriera contro la Fiorentina. Il portiere avversaria devia in calcio d'angolo.
18' - OCCASIONE FIORENTINA! Cross bellssimo dalla sinistra che arriva preciso sulla testa di Janogy. Il colpo di testa dell'attaccante viola però è impreciso: palla a lato di poco.
13' - Azione manovrata della Fiorentina, che riesce ad entrare in area di rigore della Juventus. Il tiro di Eriksodottir è però debole, facile preda di Rusek.
12' - Ci prende gusto Capeta, che prima stoppa la palla con un'acrobazia e poi calcia da lontanissimo. Parata facile del portiere avversario
9' - GOL DELLA JUVENTUS! 1-0
Bellissima rete di Anna Capeta, che ha fatto partire un tiro violentissimo dal limite dell'area, che ha colpito il palo e poi è andato in rete. Bianconere avanti 3-0 tra andata e ritorno.
7' - Beccari prova l'imbucata per Vangsgaard: buona idea da parte della giocatrice bianconera ma mal eseguita.
5' - FIORENTINA SUBITO PERICOLOSA! Azione insistita della formazione viola, che arriva al tiro e trova la risposta di Lenzini.
1' - Inizia la partita, primo pallone per la Juventus