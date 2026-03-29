Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma

La Juve Women è ufficialmente in finale di Coppa Italia femminile. Dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale di andata, le bianconere di Canzi battono la Fiorentina anche al ritorno, questa volta per 2-1. Ottima prestazione delle bianconere, che vincono e convincono, con Capeta, autrice di una doppietta, come protagonista assoluta. La rete della formazione viola, invece, è stata segnata da Omarsdottir. La Juve Women in finale di Coppa Italia affronterà la Roma in quello che ormai sta diventando un classico del calcio femminile italiano. Bianconere e giallorosse, infatti, si sono già sfidate nella finale di Supercoppa femminile e in quella di Serie A Women's Cup, entrambe vinte dalla squadra di Canzi.