Diretta Juve Women-Roma in Supercoppa: risultato in tempo reale e formazioni

Il 2026 della Juventus Women inizia subito con una partita importante, la finale di Supercoppa femminile contro la Roma . Le bianconere avranno la possibilità di vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Serie A Women's Cup , dove hanno battuto proprio le giallorosse. La squadra allenata da Luca Rossettini, però, è un avversario di assoluto livello, unica formazione del campionato femminile ad avere più punti della squadra di Canzi ( qui le sue parole in conferenza stampa ). Alle 15:00 scenderanno quindi in campo le due migliori compagini del calcio italiano femminile, pronte a sfidarsi per vincere la prima partita del nuovo anno.

14:48

Juve-Roma, settima finale da avversarie: i precedenti

Nei confronti diretti in finale tra Juventus e Roma, il bilancio sorride nettamente ai bianconeri. La Vecchia Signora ha infatti conquistato cinque successi su sei atti conclusivi disputati tra tutte le competizioni. L’unica eccezione è rappresentata dalla Supercoppa Italiana giocata il 5 novembre 2022. In quell’occasione, dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari, furono i giallorossi ad avere la meglio dal dischetto. Un precedente isolato in una storia di finali prevalentemente a tinte juventine.

14:32

Rosucci: “Sento il valore di giornate come questa”

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato della sfida contro la Roma: “"È bello cominciare l’anno con una finale, servirà voglia di vincere essendo una partita in cui ti giochi un trofeo”. Sulla Roma: "È una squadra forte, testimoniato dal fatto che è davanti a noi in campionato. Noi però lo siamo altrettanto, quindi credo che sarà una partita aperta ed essendo una finale sarà una gara totalmente diversa dalle altre che abbiamo giocato contro di loro recentemente. Bisogna dare la giusta importanza alla possibilità di aggiungere un altro trofeo nella bacheca di questa squadra e io sento sempre di più l’emozione e il valore di giornate come queste".

14:18

Roma Women, le scelte di Rossettini

Rossettini ha scelto l'undici per la finale. La formazione ufficiale delle giallorosse

Roma: Baldi, Bergamaschi, Valdezate Carboner, Oladipo, Veje, Rieke, Giugliano, Greggi, Dragoni, Viens, Babajide. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Heatley, Kuhl, Brennskag-Dorsin, Corelli, Pilgrim, Pante, Pandini, Thogersen, Galli, Piekarska. Allenatore: Luca Rossettini.

14:13

Juve Women, le scelte di Canzi

Canzi ha scelto l'undici che affronterà la Roma nella finale di Supercoppa:

Juventus Women: De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell, Stolen Godo, Walti, Tatiana Pinto, Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. A disposizione: Peyraud-Magnin, Capelletti, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Girelli, Bonansea, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton. Allenatore: Massimiliano Canzi.

14:06

Greggi: "La Juve è forte nel collettivo"

Giada Greggi, della Roma Women, ha parlato a Tuttosport in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus: "È una motivazione in più e porta con sé anche voglia di riscatto perché sappiamo di affrontare una squadra molto tosta che sta andando benissimo in campo internazionale e ha tante giocatrici d’esperienza e forti a livello individuale. Ma noi ci giocheremo questa sfida nel miglior modo possibile perché questo trofeo è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo avuto più giorni per lavorare bene su di noi ed essendoci un trofeo in palio entrambe vorremo prevalere sull’altra. I pericoli della Juve? Se devo scegliere direi Girelli, Beccari e anche Pinto. Ma parlerei comunque più del collettivo, perché la Juve è una squadra che se lavora bene insieme diventa molto imprevedibile nel suo complesso".

13:55

Girelli vede Roma e...

Cristiana Girelli e Barbara Bonansea guidano la Juventus tra le marcatrici in Supercoppa Italiana: entrambe hanno realizzato tre reti nella competizione, con un gol a testa segnato contro la Roma. La numero 11 bianconera è inoltre l’unica giocatrice juventina ad aver firmato una doppietta in Supercoppa, riuscendoci contro la Fiorentina il 10 gennaio 2021. Girelli si conferma anche come la miglior realizzatrice della Juventus nelle finali disputate dal club, con cinque gol complessivi (rigori esclusi). Di questi, due sono arrivati in Supercoppa Italiana e tre in Coppa Italia. Un dato che risalta ulteriormente è che tre delle sue reti in finale sono state messe a segno proprio contro la Roma.

13:44

Lenzini: “La vittoria potrebbe essere un segnale forte”

Martina Lenzini ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro la Roma in finale di Supercoppa: "Credo che questa gara, come ogni finale, sia una partita a sé, diversa rispetto a quelle di campionato. Sicuramente la vittoria potrebbe diventare un segnale forte per entrambe, ma non sarà questa partita a determinare quello che succederà in Serie A. Certo è che rispetto allo scontro in campionato entrambe abbiamo potuto prepararla in tempi normali di un calcio come era “una volta” e questo speriamo possa contribuire anche allo spettacolo. Personalmente la vivo come una cosa molto stimolante perché impone di rientrare subito in gioco dopo la pausa natalizia e di ricominciare a lavorare fisicamente e mentalmente perché c’è subito una finale da giocare. E penso che questa valga anche per le altre ragazze".

13:30

Juve, i numeri in finale di Supercoppa

Quella in programma sarà la 29ª edizione della Supercoppa Italiana e rappresenterà la terza finale tra Juventus e Roma. Le bianconere vantano una lunga tradizione nella competizione, con otto partecipazioni complessive. Il bilancio della Juventus parla di cinque successi, due pareggi e una sola sconfitta. Tra i due pareggi figura anche quello maturato nella finale contro la Roma disputata nel novembre 2022. In quell’occasione, dopo l’equilibrio nei tempi regolamentari, la sfida si decise ai calci di rigore. Proprio dagli undici metri arrivò la sconfitta per le bianconere.

13:19

Rossettini: "I pronostici ci vedono un po' indietro"

"Ci deve essere voglia di rivincita – le parole dell'allenatore giallorosso Luca Rossettini –, perché è rimasto l’amaro in bocca dopo una finale di Serie A Women’s Cup giocata bene e persa all’ultimo minuto. Però quella delusione si è trasformata nella voglia di fare di più in campionato e infatti stiamo andando bene. Abbiamo l’occasione di rifarci e vogliamo sfruttarla. Dobbiamo continuare a crescere: vedo progressi nelle ragazze, ma abbiamo anche giocatrici giovani che hanno bisogno di fare esperienza. Il primo tempo contro la Juve in campionato ci ha dimostrato che possiamo giocarci le nostre carte. Quello che ripeto sempre è che ciò che abbiamo fatto finora non basta: dobbiamo dare di più per vincere la partita di domenica. Un po’ di sano timore è necessario: serve a cercare dentro di noi energie nascoste da tirare fuori. Per lo storico, i pronostici ci vedono un po’ indietro, ma vogliamo ribaltare questa cosa: io sono abituato a guardare sempre avanti".

13:09

Canzi avvisa la Roma

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha presentato così la finale di Supercoppa: "Ho ritrovato molto bene le ragazze dopo questi giorni di pausa, ho visto grande piacere di stare e lavorare insieme. Sicuramente si affrontano due squadre di livello simile. È una finale, ce la siamo guadagnata con i successi della scorsa stagione avendo vinto sia il campionato che la Coppa Italia". Sulla sfida contro la Roma: "Dobbiamo fare una grande prestazione e sicuramente indirizzare la partita sin da subito è un fattore importante".

13:00

Juve-Roma, dove vedere la Supercoppa

La partita tra Juve e Roma sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in diretta su Sky Sport, permettendo a tutti i tifosi di seguire il match. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su RaiPlay e NOW, accessibili gratuitamente da pc, tablet e smartphone. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara