Durmisi, ufficiale il rinnovo: la Juve blinda il talento della Primavera. Il comunicato

In attesa dell'ufficialità del rinnovo di Spalletti , c'è un altro prolungamento di contratto che è già stato firmato . La Juve guarda infatti al futuro e ha blindato Arman Durmisi , uno dei giocatori più forti e interessanti della Primavera. L'attaccante albanese è un punto fermo della squadra di Padoin e per questo il club bianconero ha deciso di farlo rimanere a Torino fino al 2028 . La Vecchia Signora continua quindi a puntare con forza sui giovani, nella speranza che il classe 2008 possa diventare il nuovo Yildiz.

Juve, ufficiale il rinnovo di Durmisi: il comunicato

Ecco il comunicato della Juve sul rinnovo di contratto di Durmisi: "Prosegue l’avventura alla Juventus di Arman Durmisi: è ufficiale il prolungamento del suo accordo in bianconero fino al 30 giugno 2028. Arrivato a Torino nel settembre 2024 dopo l’esperienza in Slovenia con la maglia dell’FC Koper, l’attaccante classe 2008 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell’Under 20 allenata da mister Padoin con cui ha giocato finora 27 partite in stagione, realizzando complessivamente 12 gol - l’ultimo dei quali nel recupero della semifinale di Coppa Italia Primavera delle scorse ore. Un giocatore che proseguirà il suo percorso di crescita in maglia bianconera: complimenti Arman, ci vediamo in campo!".

La stagione di Durmisi in numeri

Il classe 2008 è stato fin qui uno dei giocatori più forti della Juve Primavera di Padoin. L'attaccante albanese ha infatti collezionato 20 presenze nel Campionato Primavera 1, condite da 9 gol e 1 assist. Il suo apporto è stato però decisivo anche in Coppa Primavera, dove ha segnato 2 reti in 2 partite, e in Youth League, dove ha fornito 1 gol e 1 assist in 5 presenze. Numeri importanti, che hanno convinto la Juve ha rinnovare il contratto di Durmisi fino al 2028.

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