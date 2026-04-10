Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Una gara di fondamentale importanza. Tre punti pesantissimi in palio nella sfida tra Atalanta e Juventus alla New Balance Arena: i nerazzurri sono settimi a -5 dal quarto posto occupato dal Como, ma in caso di vittoria potrebbero avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions , considerando che la squadra di Fabregas sarà impegnata contro l'Inter. Di contro i bianconeri (a -1 dal quarto posto) in caso di vittoria a Bergamo e di non successo del Como potrebbero effetturare il sorpasso. Insomma, un big match a tutti gli effetti, con il risultato che potrebbe incidere pesantemente in questo finale di campionato. La Juve dovrà fare a meno dello squalificato McKennie .

Atalanta-Juve, dove vedere la sfida

Il match tra Atalanta e Juventus, in programma sabato 11 aprile alle ore 20.45 alla New Balance Arena, sarà visibile su Dazn (tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app o direttamente su browser tramite pc) e su Sky Sport. In alternativa sarà possibile seguire qui su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalweski; Krstovic

Allenatore: Raffaele Palladino

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David

Allenatore: Luciano Spalletti

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli)