Fa fuori Thiago Motta e condanna la Juve a zero tituli, sentenza Palladino: magari un giorno…

Ci ha pensato. L’ha sfiorata. Che quasi ci riusciva. E poi è ripartito altrove, cioè da Bergamo. Tra Raffaele Palladino e la Juventus c’è però un prendersi e lasciarsi, mai un concreto allontanarsi. Il tecnico dell’Atalanta ha uno score pressoché perfetto contro la squadra che l’aveva lanciato nel grande calcio, pur da giocatore: nelle ultime tre, ad esempio, non ha mai perso (due vittorie e un pari). E anche allenando squadre meno forti sulla carta, sono più le partite in cui ha trovato il successo. Soprattutto: è stato lui a dare il colpo di grazia a Thiago Motta un anno fa alla guida della Fiorentina, mentre lo scorso 5 febbraio ha eliminato Spalletti dalla Coppa Italia, rendendo la stagione juventina da zero titoli. Non male. Tutt’altro: di fatto, una tradizione. Perché nel 2022-2023, quando si era affacciato per la prima volta alla guida di una squadra professionistica, alla Juventus ha fatto pelo all’andata e contropelo al ritorno. Cioè: l’ha battuta in entrambi gli scontri in campionato, guadagnandosi i complimenti di tanti, e gli occhi pure dei bianconeri.