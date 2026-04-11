Maglia Juve, si torna al passato: il dettaglio che colpisce. Tifosi impazziti: “Ora obbligati a…”

Novità importanti arrivano in vista della prossima stagione. No, stavolta niente che riguarda la campagna acquisti, bensì... lo stile con cui la Juve scenderà in campo. Hanno fatto il giro del web le anticipazioni delle maglia per l'annata 2026/27: sia per quanto riguarda la divisa Home che quella Away di colore rosa . Ma proprio in merito alla maglietta per le gare del prossimo anno emerge una novità che farà felici in molti, soprattutto i più nostalgici...

Juve, torna la maglia a maniche lunghe

L'account social 'La Maglia Bianconera', infatti, ha pubblicato un'altra anticipazione in merito alla maglia bianconera della prossima stagione: per il periodo più freddo, infatti, tornerà la maglia a maniche lunghe. Con l'utilizzo sempre più diffuso degli articoli termici, le principali multinazionali di prodotti sportivi hanno pian piano interrotto la realizzazione delle divise da gioco con le long sleeves, limitandosi dunque alle maniche corte.

Eppure stavolta sembra esserci davvero un ritorno al passato, ad uno stile che sembrava non poter più appartenere ai tempi moderni. Adidas (con cui la Juve ha una partnership tecnica fino al 2037) si appresta dunque a realizzare nuovamente le maglie a maniche lunghe, con quella della Juve che presenterà le consuete bande laterali del marchio (di colore nero) sulla parte più esterna della manica. Dopo anni e anni, ecco dunque che in termini di style si compirà un grande balzo all'indietro: d'altronde si sa, tutto ciò che è moda prima o poi... ritorna.

Tifosi bianconeri impazziti sui social

Un'anticipazione che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri sui social. Si passa da "Con questa maglia siamo obbligati a vincere lo scudetto, non ci sono scuse" a "Credo sia la maglietta più bella della storia", fino a "Che spettacolo! La versione con le maniche lunghe mi fa tornare in mente gli anni del vero calcio". In tanti suggeriscono ad Adidas, magari per il prossimo futuro, di ridurre la parte bianca: qualcuno indica come "La storia della Juve prevede il numero bianco su sfondo nero... con questo dettaglio saremmo di fronte a un capolavoro". I pareri sono tutti colmi di entusiasmo, per una maglia che ricorda i fasti del passato e con i tifosi juventini che sperano, dunque, di poterla indossare nuovamente nell'anno del ritorno allo Scudetto. Il messaggio è chiaro: "Maniche lunghe, finalmente! Speriamo sia una maglia vincente!".

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