Juventus Next Gen-Guidonia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Voglia di migliorarsi e di arrivare sempre più in alto in classifica, partendo dal match col Guidonia : è questo l'obiettivo che ora si pone la Juventus Next Gen . Nell'ultimo turno i bianconeri di mister Massimo Brambilla hanno battuto per 2-1 la Ternana : un successo arrivato grazie alla rete di Guerra allo scadere. Un risultato che è stato fondamentale per ottenere il piazzamento playoff con tre giornate d'anticipo : un grande traguardo raggiunto dai bianconeri, con le ultime sfide della regular season che serviranno per continuare a testarsi in vista dei playoff.

Juve Next Gen-Guidonia, dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia, in programma domenica 12 aprile alle ore 12.30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Brugarello; Pagnucco, Macca, Owusu, Puczka; Faticanti, Gunduz; Guerra

Allenatore: Massimo Brambilla

GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Viteritti, Mulè, Frascatore; Zappella, Franchini, Tessiore, Santoro, Starita; Spavone, Tounkara

Allenatore: Ciro Ginestra

ARBITRO: Carlo Esposito (sez. di Napoli)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE