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Juventus Next Gen-Guidonia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri di Brambilla alla ricerca della vittoria dopo il pareggio contro il Perugia nell'ultimo turno di campionato
2 min
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Juventus Next Gen-Guidonia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images
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Voglia di migliorarsi e di arrivare sempre più in alto in classifica, partendo dal match col Guidonia: è questo l'obiettivo che ora si pone la Juventus Next Gen. Nell'ultimo turno i bianconeri di mister Massimo Brambilla hanno battuto per 2-1 la Ternana: un successo arrivato grazie alla rete di Guerra allo scadere. Un risultato che è stato fondamentale per ottenere il piazzamento playoff con tre giornate d'anticipo: un grande traguardo raggiunto dai bianconeri, con le ultime sfide della regular season che serviranno per continuare a testarsi in vista dei playoff. 

Juve Next Gen-Guidonia, dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Guidonia, in programma domenica 12 aprile alle ore 12.30 al Moccagatta di Alessandria, sarà visibile su Sky e in streaming su SkyGo e NowTv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Brugarello; Pagnucco, Macca, Owusu, Puczka; Faticanti, Gunduz; Guerra
Allenatore: Massimo Brambilla

GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Viteritti, Mulè, Frascatore; Zappella, Franchini, Tessiore, Santoro, Starita; Spavone, Tounkara
Allenatore: Ciro Ginestra

ARBITRO: Carlo Esposito (sez. di Napoli)

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