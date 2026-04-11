Hjulmand, la Juve non molla: “Potrebbe lasciare lo Sporting per 40 milioni”

LISBONA (Portogallo) - Lo ha lanciato il Lecce, ha confermato tutto il suo valore nello Sporting Lisbona. Morten Hjulmand è uno dei centrocampisti più richiesti già dalla scorsa stagione e a giugno potrebbe lasciare il Portogallo per una nuova avventura. Secondo il sito del quotidiano "A Bola" in pole ci sarebbe il Manchester City che avrebbe già avviato i contatti con il club di Lisbona e che può contare sulla presenza di Hugo Viana, dirigente che conosce bene il capitano dello Sporting e che non vede l'ora di fargli indossare la maglia dei Citizens.