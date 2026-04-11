Hjulmand, la Juve non molla: “Potrebbe lasciare lo Sporting per 40 milioni”

LISBONA (Portogallo) - Lo ha lanciato il Lecce, ha confermato tutto il suo valore nello Sporting Lisbona. Morten Hjulmand è uno dei centrocampisti più richiesti già dalla scorsa stagione e a giugno potrebbe lasciare il Portogallo per una nuova avventura. Secondo il sito del quotidiano "A Bola" in pole ci sarebbe il Manchester City che avrebbe già avviato i contatti con il club di Lisbona e che può contare sulla presenza di Hugo Viana, dirigente che conosce bene il capitano dello Sporting e che non vede l'ora di fargli indossare la maglia dei Citizens.
C'è anche la Juve!
Le rivali, sempre secondo il giornale lusitano, sono soprattutto due: i cugini del Manchester United e la Juventus. I bianconeri già in passato hanno cercato di ingaggiare il 26enne danese (27 il prossimo 25 giugno) che ha un contratto fino al 2028, una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, ma che potrebbe lasciare lo Sporting per una cifra compresa tra i 40 e i 50.
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