Pagelle Juve: Spallettata Boga, Locatelli tra urlacci e manina, Conceicao totale

La Juventus soffre e vince una partita fondamentale contro l'Atalanta. A Bergamo il risultato finale è di 1-0 per i bianconeri di Spalletti, con il tecnico che può dunque festeggiare il rinnovo appena annunciato nel migliore dei modi. La corsa alla Champions è più viva che mai e ora nel mirino ci finisce pure il Milan di Allegri, reduce dalla pesantissima sconfitta di San Siro contro l'Udinese. A decidere il match contro la Dea è un gol nel secondo tempo dell'ex Boga, già decisivo in trasferta contro l'Udinese. A seguire tutti i voti e i giudizi dei calciatori bianconeri.