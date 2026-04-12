Pagelle Juve: Spallettata Boga, Locatelli tra urlacci e manina, Conceicao totale

La Juventus soffre e vince una partita fondamentale contro l'Atalanta. A Bergamo il risultato finale è di 1-0 per i bianconeri di Spalletti, con il tecnico che può dunque festeggiare il rinnovo appena annunciato nel migliore dei modi. La corsa alla Champions è più viva che mai e ora nel mirino ci finisce pure il Milan di Allegri, reduce dalla pesantissima sconfitta di San Siro contro l'Udinese. A decidere il match contro la Dea è un gol nel secondo tempo dell'ex Boga, già decisivo in trasferta contro l'Udinese. A seguire tutti i voti e i giudizi dei calciatori bianconeri.
Di Gregorio 6.5
Il rigore messo da una parte, il guizzo su Djimsiti come nuova istantanea sul comodino. DiGre s'allunga in tuffo, e perfettamente allunga pure la striscia positiva.
Kalulu 6.5
Nel primo tempo è l'uomo più offensivo della Juve: espediente tattico, però pure un segnale di quanto la squadra abbia fatto fatica ad andare oltre la verticale sulla sua corsa.
Bremer 6
Uomo a uomo, e no, non si sono affatto abbracciati. Krstovic inizia sfuggendogli come una saponetta, poi però Gleison prende le misure. Da quelle non si stacca mai.
Kelly 6.5
Due volti, e il secondo è nettamente più efficace. Apre meno il compasso, va più dritto sull'avversario: serviva quello, l'ha capito partita giocando.
Holm 7
Bella prova! Banale, ma proprio così: ha dato corsa, sostanza, incredibile fisicità. E quasi un assist per Thuram nella prima da titolare.
Gatti (26' st) 6
Prova a dare sostanza a una difesa che s'aspettava proprio il forcing.
Thuram 5.5
Ecco, appunto: il 2-0 era un cioccolatino da scartare e Khephrén è rimasto indeciso fino all'ultimo, salvo chiudere gli occhi e pregare d'aver indovinato la giocata. No, non l'ha fatto. Anzi: quanti limiti sulla freddezza.
Koopmeiners (26' st) 5.5
Impatto strano: ha scaldato solo i tifosi della Dea.
Locatelli 6.5
Nel caos dei primi 45', la bussola è rimasto lui. Non tanto con le giocate, quanto con gli urlacci e il comando totale della squadra. La pressione? Roba sua. La costanza nell'accorciare? Frutto del gesto con la "manina". Prestazione invisibile, non silenziosa.
Cambiaso 5
Sì, ok, cresce alla distanza. Però in uscita è francamente un pericolo pubblico e nello stretto non dà nemmeno più quel senso di sicurezza.
Kostic (34' st) ng
Conceiçao 7
La Juve sterza perché è sostanzialmente richiamata dalla giocata che anticipa tutto. La firma è di Chico, autore di una prestazione totalmente da Conceiçao. Largo e stretto, d'anticipo e d'astuzia. Gioca sui centimetri e supera l'uomo. Un piacevole déjà vu.
Miretti (34' st) ng
Yildiz 5.5
Un po' arrabbiato, al momento della sostituzione, lo era. E non certo con Spalletti, ma soprattutto con se stesso. Gara nervosa e nevrotica, prova a spaccare in due l'Atalanta ma è la Dea a prendergli misure e contromisure.
David (13' st) 6
Scavicchia ma non apre mai il destro.
Boga 7.5
C'era bisogno della spallettata, no? Eccola lì: fuori David e tra le linee è tornato a lanciarsi Boga. Il gol è un premio al merito, un paio di guizzi sono invece tutti suoi. Resta atipico, ma con una sua funzionalità ormai acclarata.
All. Spalletti 7
Il merito principale: aver cambiato l'atteggiamento della Juve nella ripresa. Uomo su uomo, però con convinzione, senza indietreggiare, andando alti. Coraggiosi. Poi Boga. Quindi Holm dal 1'. Sì, un party rinnovo si può organizzare.
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La Juventus soffre e vince una partita fondamentale contro l'Atalanta. A Bergamo il risultato finale è di 1-0 per i bianconeri di Spalletti, con il tecnico che può dunque festeggiare il rinnovo appena annunciato nel migliore dei modi. La corsa alla Champions è più viva che mai e ora nel mirino ci finisce pure il Milan di Allegri, reduce dalla pesantissima sconfitta di San Siro contro l'Udinese. A decidere il match contro la Dea è un gol nel secondo tempo dell'ex Boga, già decisivo in trasferta contro l'Udinese. A seguire tutti i voti e i giudizi dei calciatori bianconeri.
Di Gregorio 6.5
Il rigore messo da una parte, il guizzo su Djimsiti come nuova istantanea sul comodino. DiGre s'allunga in tuffo, e perfettamente allunga pure la striscia positiva.
Kalulu 6.5
Nel primo tempo è l'uomo più offensivo della Juve: espediente tattico, però pure un segnale di quanto la squadra abbia fatto fatica ad andare oltre la verticale sulla sua corsa.