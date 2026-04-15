Chuki, un talento a zero per la Juve: l’analogia con Yildiz del sinistro d’oro spagnolo

Ci sono anche gli occhi della Signora su uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. Quel Chuki il cui sinistro non smette di incantare con la maglia del Valladolid . Già 7 gol e 8 assist messi a referto in Segunda Division. Numeri di alta classe e giocate da urlo che non stanno affatto passando inosservate. Da tempo il Siviglia ha messo gli occhi sul classe 2004, che però appare maggiormente intrigato dalla possibilità di proseguire all’estero la propria carriera. A maggior ragione adesso che andrà in scadenza di contratto. Il prossimo 30 giugno, infatti, si esaurisce il legame con la società biancoviola, alla quale ha già comunicato l’intenzione di non rinnovare. Et voilà: presto sarà libero a parametro zero.

Concorrenza europea: Bundesliga e Como su Chuki

Il che lo rende senz’altro un’occasione decisamente ghiotta per molti club sia italiani sia tedeschi. Non è un mistero che dalla Bundesliga si siano già fatte avanti sia lo Stoccarda (aveva provato a prenderlo a fine gennaio) sia il Lipsia, ma per caratteristiche tecniche il talentino iberico sembra sia più incline al nostro calcio.

Ecco perché la ventunesima squadra della Liga, ovvero il Como di Cesc Fabregas, lo segue da settimane.

Strategia Juventus: scouting, agenti e possibili scenari futuri

Occhio però alla Juve che in questi mesi l’ha sempre tenuto all’interno dei propri radar, ottenendo relazioni brillanti e positive dai propri scout. Alle quali vanno aggiunte quelle maturate nei mesi antecedenti dal nuovo ds bianconero Marco Ottolini, quando lavorava al Genoa e il nome del Chuki era già stato segnato all’interno del proprio database. Chissà che ora non possa essere per tutti la volta buona. Dalle parti della Continassa possono, infatti, contare pure sul canale privilegiato instaurato anni fa con i rappresentanti del fantasista. Quella Leaderbrock che era stata anche l’agenzia che aveva confezionato lo sbarco sul pianeta bianconero di un ancora minorenne Kenan Yildiz nel 2022.

Insomma, i crediti maturati portano a rinnovare la fiducia. Lavori in corso. Col classe 2004 che all’interno della rosa di Luciano Spalletti potrebbe rappresentare un valido e funzionale vice di Chico Conceiçao al posto di Edon Zhegrova, immalinconitosi in panchina e tra i possibili partenti in estate. D’altronde le caratteristiche del Chuki ricordano molto quelle del collega portoghese: sinistro vellutato e dribbling ubriacante per creare gli strappi giusti in fase offensiva. Rispetto al numero 7 bianconero ha minor esperienza internazionale, ma maggior feeling con la porta avversaria.

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