"Come in una scena del crimine", indagine sulla tragedia Manninger: due ruoli chiave per la polizia

Shock e incredulità nel comune austriaco di Nußdorf, dove la comunità fa i conti con le conseguenze dell’incidente che ha coinvolto Alexander Manninger. A distanza di ore, il clima resta segnato da sgomento e domande ancora senza risposta, mentre le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dei fatti. La sindaca Waltraud Brandstetter ha parlato con SALZBURG24, descrivendo chiaramente lo stato di shock emotivo che pervade la città: "L'intera comunità è sconvolta dall'accaduto". Nel frattempo, anche la polizia ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Indagini serrate e rilievi sul posto
La polizia di Salisburgo ha avviato accertamenti seguendo un protocollo estremamente rigoroso: "Bisogna agire come sulla scena del crimine"- hanno dichiarato sempre a S24. Questa è la linea adottata dagli investigatori, impegnati in un lavoro minuzioso tra rilievi fotografici, segnalazioni sul terreno e possibili ricostruzioni digitali dell’accaduto.
Due figure risultano centrali in questa fase: il macchinista del treno, considerato il testimone principale ma ancora sotto osservazione per le sue condizioni psicologiche, e l’esperto Gerhard Kronreif, incaricato di analizzare gli aspetti tecnici e strutturali del luogo dell’incidente.
Autopsia e ipotesi al vaglio
Per chiarire le cause dell’incidente, è stata disposta l’autopsia, passaggio ritenuto fondamentale per escludere eventuali emergenze mediche. In assenza di elementi in tal senso, l’attenzione potrebbe spostarsi sull’errore umano, anche se "sarebbe difficile stabilirlo a posteriori" - come sottolineato dagli investigatori e riportato da Salzburg 24. Dal punto di vista infrastrutturale, la sindaca ha fatto delle precisazioni: "Normalmente si tratta di un semplice passaggio a livello con un segnale di stop". Al momento, però, non si vuole entrare nel merito di eventuali interventi: "Non voglio anticipare nulla in merito alle barriere: non sono a conoscenza di incidenti precedenti con feriti in quel punto".
I tempi dell’indagine restano incerti. Gli inquirenti invitano alla cautela, evidenziando come diversi elementi debbano ancora essere chiariti: "Quando potrà parlare il macchinista? Di certo non ci saranno risultati domani" - ha confermato la polizia. Un quadro definitivo emergerà solo con il completamento delle perizie tecniche e delle testimonianze.
La ricostruzione dell'incidente e il messaggio di Buffon
Come riportato dalla Bild, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20 del mattino nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato. L’auto guidata da Manninger, un minivan Volkswagen, sarebbe rimasta coinvolta nell’impatto con un treno locale. Il veicolo avrebbe riportato danni gravissimi nella parte anteriore, mentre i circa 25 passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sarebbero rimasti illesi. Le autorità, come ribadito, stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Intanto tutto il mondo del calcio si è unito nel ricordo e particolarmente toccante è stato il messaggio di Buffon: "Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi".
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Shock e incredulità nel comune austriaco di Nußdorf, dove la comunità fa i conti con le conseguenze dell’incidente che ha coinvolto Alexander Manninger. A distanza di ore, il clima resta segnato da sgomento e domande ancora senza risposta, mentre le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dei fatti. La sindaca Waltraud Brandstetter ha parlato con SALZBURG24, descrivendo chiaramente lo stato di shock emotivo che pervade la città: "L'intera comunità è sconvolta dall'accaduto". Nel frattempo, anche la polizia ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Indagini serrate e rilievi sul posto
La polizia di Salisburgo ha avviato accertamenti seguendo un protocollo estremamente rigoroso: "Bisogna agire come sulla scena del crimine"- hanno dichiarato sempre a S24. Questa è la linea adottata dagli investigatori, impegnati in un lavoro minuzioso tra rilievi fotografici, segnalazioni sul terreno e possibili ricostruzioni digitali dell’accaduto.
Due figure risultano centrali in questa fase: il macchinista del treno, considerato il testimone principale ma ancora sotto osservazione per le sue condizioni psicologiche, e l’esperto Gerhard Kronreif, incaricato di analizzare gli aspetti tecnici e strutturali del luogo dell’incidente.