"Come in una scena del crimine", indagine sulla tragedia Manninger: due ruoli chiave per la polizia

Come riportato dalla Bild, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8:20 del mattino nei pressi della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato . L’auto guidata da Manninger, un minivan Volkswagen, sarebbe rimasta coinvolta nell’impatto con un treno locale . Il veicolo avrebbe riportato danni gravissimi nella parte anteriore, mentre i circa 25 passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sarebbero rimasti illesi. Le autorità, come ribadito, stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Intanto tutto il mondo del calcio si è unito nel ricordo e particolarmente toccante è stato il messaggio di Buffon: "Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia. Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi".

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