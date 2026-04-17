Il mercato della Juve: piani, strategie e nomi. Da Bernardo Silva a Goretzka, l'agenda di Comolli e Spalletti

TORINO - Bernardo Silva è più di un obiettivo. È il prototipo del progetto che hanno tratteggiato Comolli, Chiellini e Spalletti , che nel pianificare la prossima Juve sta avendo un ruolo determinante. Sì, tutti sono concentrati sulla conquista del quarto posto, è verissimo, non è retorica da conferenza stampa, ma è aprile inoltrato e non si può iniziare a fare mercato il 25 maggio, a campionato finito. Quindi, alla Juve, si sono messi al lavoro.

Cosa cerca sul mercato la Juve?

Spalletti ha firmato per altri due anni. Non ha l’ambizione di diventare il Ferguson juventino, ma quello che riporta bianconeri a vincere lo scudetto, per poi - come ha più volte detto - ritirarsi dal calcio. Insomma, l’idea di un “instant team”, per quanto la definizione non sempre abbia portato fortuna, è una notizia vera. La Juve non vuole seminare per raccogliere tra qualche anno e, peraltro, di giovani è piuttosto ricca. Manca, quasi completamente, la fascia di giocatori tra i 28 e i 34 anni, con esperienza, carattere e leadership. Quei giocatori che sono quasi sempre (e forse si può togliere il quasi) indispensabili per vincere il campionato.

Bernardo Silvia è l’ideale

Bernardo Silva, dunque, rispecchia perfettamente il modello che la Juve sta cercando. Trentun’anni, gli ultimi dieci passati al Manchester City, 116 presenze in Champions e i bicipiti allenati non solo in palestra, ma anche alzando trofei. Non rinnoverà con il City, vuole lasciare l’Inghilterra, ammicca all’idea di venire in Italia. Lo cercano in molti, non solo la Juve (Milan e Inter, per esempio), ma soprattutto c’è un problema di ingaggio, perché Bernanrdo Silva guadagna qualcosa come 10 milioni netti a stagione. Se volesse mantenere quel livello retributivo, per i parametri bianconeri ci sarebbero dei problemi. Tuttavia, non pagando il cartellino e ragionando con creatività, l’operazione Silva potrebbe essere messa in piedi. Anche perché, considerando il lordo, avrebbe un peso di 20 milioni a stagione sul bilancio, l’equivalente di un centrocampista da 40 milioni di cartellino e 5 netti di ingaggio (quindi non un Bernardo Silva…).