Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A: quando giocano Juve, Como, Roma, Milan e Napoli

La vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta del Como hanno permesso alla Juve di raggiungere il quarto posto, ma la lotta Champions è tutt'altro che terminata. I bianconeri da qui alla fine avranno sei partite che conteranno come sei finali: perdere non è un'opzione. Como e Roma sono infatti a un passo dalla Vecchia Signora e anche solo un passo falso potrebbe rivelarsi decisivo. In vista di un finale di stagione ricco di emozioni la Lega Serie A ha quindi reso noti gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di campionato.