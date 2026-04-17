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Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A: quando giocano Juve, Como, Roma, Milan e Napoli

La Lega ha reso nota la programmazione dei prossimi impegni di campionato: tutti i dettagli sulle gare dei bianconeri, il calendario e non solo
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La vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta del Como hanno permesso alla Juve di raggiungere il quarto posto, ma la lotta Champions è tutt'altro che terminata. I bianconeri da qui alla fine avranno sei partite che conteranno come sei finali: perdere non è un'opzione. Como e Roma sono infatti a un passo dalla Vecchia Signora e anche solo un passo falso potrebbe rivelarsi decisivo. In vista di un finale di stagione ricco di emozioni la Lega Serie A ha quindi reso noti gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di campionato.

Juve-Verona: data e orario

Nella trentacinquesima giornata di Serie A la Juve scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Verona. Il match andrà in scena domenica 3 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmesse sia da Dazn che da Sky Sport. In quella stessa giornata il Como sfiderà il Napoli, il Milan se la vedrà con il Sassuolo e la Roma con la Fiorentina. Con così poche partite ancora da giocare, quindi, quel fine settimana potrebbe rivelarsi decisivo.

Il calendario della Juve

Andiamo alla scoperta del calendario della Vecchia Signora da qui al termine della stagione:

  • Juventus-Bologna, domenica 19 aprile ore 20:45
  • Milan-Juventus, domenica 26 aprile ore 20:45
  • Juventus-Verona, domenica 3 maggio ore 18:00
  • Lecce-Juventus (giorno e orario ancora da definire)
  • Juventus-Fiorentina (giorno e orario ancora da definire)
  • Torino-Juventus (giorno e orario ancora da definire)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Anticipi e posticipi della trentacinquesima giornata

Di seguito, ecco tutti gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di Serie A:

  • Pisa-Lecce, venerdì 1 maggio ore 20:45
  • Udinese-Torino, sabato 2 maggio ore 15:00
  • Como-Napoli, sabato 2 maggio ore 18:00
  • Atalanta-Genoa, sabato 2 maggio ore 20:45
  • Bologna-Cagliari, domenica 3 maggio ore 12:30
  • Sassuolo-Milan, domenica 3 maggio ore 15:00
  • Juventus-Verona, domenica 3 maggio ore 18:00
  • Inter-Parma, domenica 3 maggio ore 20:45
  • Cremonese-Lazio, lunedì 4 maggio ore 18:30
  • Roma-Fiorentina, lunedì 4 maggio ore 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta del Como hanno permesso alla Juve di raggiungere il quarto posto, ma la lotta Champions è tutt'altro che terminata. I bianconeri da qui alla fine avranno sei partite che conteranno come sei finali: perdere non è un'opzione. Como e Roma sono infatti a un passo dalla Vecchia Signora e anche solo un passo falso potrebbe rivelarsi decisivo. In vista di un finale di stagione ricco di emozioni la Lega Serie A ha quindi reso noti gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di campionato.

Juve-Verona: data e orario

Nella trentacinquesima giornata di Serie A la Juve scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Verona. Il match andrà in scena domenica 3 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmesse sia da Dazn che da Sky Sport. In quella stessa giornata il Como sfiderà il Napoli, il Milan se la vedrà con il Sassuolo e la Roma con la Fiorentina. Con così poche partite ancora da giocare, quindi, quel fine settimana potrebbe rivelarsi decisivo.

Il calendario della Juve

Andiamo alla scoperta del calendario della Vecchia Signora da qui al termine della stagione:

  • Juventus-Bologna, domenica 19 aprile ore 20:45
  • Milan-Juventus, domenica 26 aprile ore 20:45
  • Juventus-Verona, domenica 3 maggio ore 18:00
  • Lecce-Juventus (giorno e orario ancora da definire)
  • Juventus-Fiorentina (giorno e orario ancora da definire)
  • Torino-Juventus (giorno e orario ancora da definire)

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