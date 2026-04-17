Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni

Sei tappe prima del traguardo: la Juve per completare il proprio Giro verso la Champions deve superare sei ostacoli complicati. Il primo è quello contro il Bologna, con la squadra di Italiano reduce dall'eliminazione in Europa League e con voglia di rifarsi. Spalletti lo sa bene ed eviterà distrazioni. Ormai anche il suo rinnovo è cosa fatta, quindi l'unico pensiero dei bianconeri è arrivare al quarto posto. Il Como e la Roma sono vicine, così come il Milan che precede la Vecchia Signora ed è agguantabile nello scontro diretto. Ma il tecnico ci penserà la prossima settimana. Ora dovrà vedersela con Italiano e tra le certezze di Luciano, emerge solo il dubbio Yildiz.