Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni

I bianconeri si preparano alla sfida contro i rossoblù con la condizione del numero 10 da gestire
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Sei tappe prima del traguardo: la Juve per completare il proprio Giro verso la Champions deve superare sei ostacoli complicati. Il primo è quello contro il Bologna, con la squadra di Italiano reduce dall'eliminazione in Europa League e con voglia di rifarsi. Spalletti lo sa bene ed eviterà distrazioni. Ormai anche il suo rinnovo è cosa fatta, quindi l'unico pensiero dei bianconeri è arrivare al quarto posto. Il Como e la Roma sono vicine, così come il Milan che precede la Vecchia Signora ed è agguantabile nello scontro diretto. Ma il tecnico ci penserà la prossima settimana. Ora dovrà vedersela con Italiano e tra le certezze di Luciano, emerge solo il dubbio Yildiz.

Di Gregorio in porta, torna la difesa a 4

A difendere i pali della Juve dovrebbe esserci Di Gregorio, che dopo il rigore parato contro il Genoa si è impossessato di nuovo del ruolo, complice anche l'infortunio di Perin. Davanti la porta, Spalletti dovrebbe ritornare a schierare la difesa a quattro, dopo la linea a tre vista contro l'Atalanta.

 

 

Kalulu quindi nel ruolo di terzino destro, Bremer e Kelly coppia di centrali e Cambiaso sul versante opposto. Pochi dubbi e molto certezze, per cercare di arrivare contro il Bologna nelle migliori condizioni possibili per fare un altro passetto verso l'obiettivo Champions League. Le partite sono sempre meno e tutti i dettagli faranno la differenza

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Niente esperimenti in mediana

La parola chiave è "certezza". In queste ultime sei partite la Juve dovrà mettere in campo il miglior volto di sé stessa per cercare di conquistare più punti possibili. E una delle tante costanti della Vecchia Signora firmata Spalletti è la mediana, dove dovrebbero vedersi ancora una volta Locatelli e Thuram. Ormai una coppia consolidata e difficile da spezzare. A rinforzare la linea di centrocampo ci penserà poi anche McKennie, che agirà come sempre in più ruoli in base alla necessità, tra trequarti, mezz'ala e all'occorrenza qualche scivolamento sulla fascia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

I dubbi in attacco e come sta Yildiz

I gol nel finale di stagione peseranno ancora di più e avere in campo un leader tecnico come Yildiz fa tutta la differenza del mondo. Il turco contro l'Atalanta ha sofferto, per via anche di una condizione fisica non ottimale, che ha portato Spalletti a sostituirlo. L'infiammazione al ginocchio gli porta fastidio e in settimana si è allenato a parte. Le sue condizioni saranno da monitorare: se ce la farà, partirà dalla sinistra, con Conceicao dall'altro lato, McKennie a girovagare e Boga punta, in vantaggio su David, visti i ko di Milik e Vlahovic. Se non dovesse dare garanzie fisica il numero 10 della Juve, Boga prenderebbe il suo ruolo con Iceman punta. Più remote le possibilità di vedere uno tra Miretti e Koopmeiners.

 

 

Juventus (4-2-3-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Ballottaggi: Yildiz/David, Boga/David

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Sei tappe prima del traguardo: la Juve per completare il proprio Giro verso la Champions deve superare sei ostacoli complicati. Il primo è quello contro il Bologna, con la squadra di Italiano reduce dall'eliminazione in Europa League e con voglia di rifarsi. Spalletti lo sa bene ed eviterà distrazioni. Ormai anche il suo rinnovo è cosa fatta, quindi l'unico pensiero dei bianconeri è arrivare al quarto posto. Il Como e la Roma sono vicine, così come il Milan che precede la Vecchia Signora ed è agguantabile nello scontro diretto. Ma il tecnico ci penserà la prossima settimana. Ora dovrà vedersela con Italiano e tra le certezze di Luciano, emerge solo il dubbio Yildiz.

Di Gregorio in porta, torna la difesa a 4

A difendere i pali della Juve dovrebbe esserci Di Gregorio, che dopo il rigore parato contro il Genoa si è impossessato di nuovo del ruolo, complice anche l'infortunio di Perin. Davanti la porta, Spalletti dovrebbe ritornare a schierare la difesa a quattro, dopo la linea a tre vista contro l'Atalanta.

 

 

Kalulu quindi nel ruolo di terzino destro, Bremer e Kelly coppia di centrali e Cambiaso sul versante opposto. Pochi dubbi e molto certezze, per cercare di arrivare contro il Bologna nelle migliori condizioni possibili per fare un altro passetto verso l'obiettivo Champions League. Le partite sono sempre meno e tutti i dettagli faranno la differenza

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioni
2
Niente esperimenti in mediana
3
I dubbi in attacco e come sta Yildiz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS