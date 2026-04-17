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Allenamento Juve, tutte le novità: come stanno Yildiz e Thuram

Sessione mattutina per la squadra di Spalletti che domenica affronta il Bologna: le ultime dall'infermeria
3 min
YildizThuramKelly
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Mancano sei giornate al termine della stagione e la Juve ha finalmente raggiunto la zona Champions. Ora l'obiettivo sarà mantenere questa posizione e magari migliorarla. Per farlo la squadra di Spalletti non potrà permettersi passi falsi: servirà vincere, a ogni costo. Il prossimo avversario sarà il Bologna, match in programma domenica 19 aprile alle ore 20:45, e anche oggi in vista del match la Vecchia Signora è scesa in campo alla Continassa per allenarsi.

Juve, le ultime novità dall'allenamento

Buone e cattive notizie per Spalletti dall'allenamento odierno. Kelly è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi essere a disposizione dei bianconeri per la sfida contro il Bologna. Continuano, invece, ad allenarsi a parte sia Yildiz che Thuram. Il francese è alle prese con i postumi di una botta alla caviglia e non preoccupa in modo particolare, anche se la sua presenza dal primo minuto resta in dubbio. Più delicata la situazione del talento turco, che invece è alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Contro l'Atalanta ha giocato ma era evidente come non fosse al 100% della condizione e quindi contro il Bologna potrebbe andare in panchina. Il numero 10 ha giocato praticamente sempre e ha bisogno di riposo per poter performare al meglio.

Come può cambiare la formazione

La presenza di Yildiz dal primo minuto resta quindi in dubbio, con il turco che è in ballottaggio per una maglia da titolare con David. Sicuro di un posto, quindi, Boga, che è in forma super e giocherà al 100% (qui la probabile formazione), bisogna capire soltanto dove. Con il canadese in campo, infatti, l'ivorano andrebbe ad agire come ala sinistra, mentre con il turco sarebbe l'ex Sassuolo a giocare come falso nove.

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