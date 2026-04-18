Cannavaro, batosta Inter e rinascita Juve: “Ma so benissimo perché non vincemmo la Champions”

Il biennio bianconero, dal 2004 al 2006, viene inserito nella categoria "Standing Ovation". "Arrivo e ritrovo dei miei compagni di Nazionale, trovo Ciro (Ferrara ndr) soprattutto. Trovo Buffon, trovo Thuram, ma soprattutto ritrovo l'allenatore che già mi voleva prima: Fabio Capello. Io arrivo alla Juve, facciamo un'amichevole e lui mi dà la casacca. Io venivo da due anni in cui avevo perso la fiducia e un po' di ansia ce la avevo. Quindi dal primo giorno che arrivo mi sento rinato". A questo punto Cannavaro racconta anche le difficoltà che suoi due compagni hanno avuto con Capello : "Del Piero e Buffon con Capello facevano fatica, non avevano un bel rapporto. Se Capello fosse rimasto alla Juve non so se Gigi sarebbe rimasto a Torino. Del Piero non giocava, giocavano Ibra e Trezeguet".

Juve: una corazzata incompiuta

Cannavaro valuta complessivamente la rosa a disposizione di mister Capello, giudicandola una corazzata costruita appositamente per vincere: "Quella squadra lì era fatta per vincere la Champions League. Noi non la vinciamo perché Capello faceva giocare sempre gli stessi giocatori. Quando aveva i suoi uomini lui ti faceva giocare sempre, e forse quello è stato il limite di quella formazione. A centrocampo c'erano Emerson, Vieira, Camoranesi, Nedved, davanti Ibra e Trezeguet, dietro io, Thuram, Zambrotta, Zebina e Buffon. Il rimpianto è che siamo arrivati sempre ai momenti importanti scarichi. Quella è una squadra fortissima. Nella finale dei Mondiali in campo ce ne erano in tanti (di juventini)". In quella stagione, inoltre, Cannavaro era molto prolifico: "Quell'anno lì feci quattro o cinque gol. Quando andavo a saltare ero pericoloso. Alla Juve sono stati i due anni che mi hanno portato al Pallone d'Oro". Poi arrivò Calciopoli: "Uno tsunami, noi andammo via da Coverciano, arrivavano le bombe a mano. Fu un vero peccato, quella squadra lì con un anno in più poteva vincere la Champions League".