Bernardo Silva, in Italia solo Juve: la chiacchierata con Guardiola e il piano che ha sorpreso Mendes

La Juve spingerà il piede sull’acceleratore

Ecco perché la Juve spingerà il piede sull’acceleratore soltanto in caso di approdo alla prossima Champions League: il giocatore non sceglierà il prossimo club in base alla competizione europea, motivo per cui ha ascoltato Comolli e Ottolini anche in un momento in cui i bianconeri erano quinti. Gli introiti per il quarto posto, però, agevolerebbero non poco l’operazione. Bernardo Silva ha chiesto anche a Pep Guardiola un parere sulla Serie A, ricevendo feedback positivi. È un pensiero vivo, anche perché il piano della Juve ha sorpreso lo stesso Mendes, che alla Continassa già segue da vicino Chico Conceiçao. Uno che, anche pubblicamente, poco più di un mese fa ha sponsorizzato il compagno di nazionale: «Se mi chiede qualcosa, gli dico che la Juve è un grande club. Non l’ho sentito, ma gli direi che qua si deve vincere. Tutte le squadre del mondo vorrebbero averlo». La Juve ha messo la freccia per arrivare prima a fine corsa. Bernardo Silva sta riflettendo: è lusingato e a breve capirà quale piega far prendere alla propria vita. L’addio al City, ora sancito in via ufficiale, apre orizzonti che potrebbero diventare bianconeri.