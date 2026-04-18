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Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri scendono in campo per proteggere il quarto posto Champions e cercare di allungare sulle inseguitrici
2 min
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Vincere per mettere un altro passetto verso il traguardo Champions League: la Juve contro il Bologna ha la possibilità di distaccare il Como, sconfitto dal Sassuolo, e dare un altro segnale alle pretendenti per il quarto posto. La squadra di Spalletti è in salute e viene da sette risultati utili consecutivi. La certezza del rinnovo dell'allenatore con l'Atalanta ha rinforzato ancora di più il gruppo e ora contro i rossoblù serve lo stesso spirito visto con la Dea.

Dove vedere Juve-Bologna

Juventus e Bologna si affronteranno il 19 aprile nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

 

 

Juve-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano.

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