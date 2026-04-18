Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Vincere per mettere un altro passetto verso il traguardo Champions League: la Juve contro il Bologna ha la possibilità di distaccare il Como, sconfitto dal Sassuolo, e dare un altro segnale alle pretendenti per il quarto posto. La squadra di Spalletti è in salute e viene da sette risultati utili consecutivi. La certezza del rinnovo dell'allenatore con l'Atalanta ha rinforzato ancora di più il gruppo e ora contro i rossoblù serve lo stesso spirito visto con la Dea.