Diretta Serie A, Sassuolo-Como e Inter-Cagliari: gli anticipi della 33esima giornata in tempo reale

Tutto pronto al Mapei Stadium dove alle ore 18:30 il Como sarà ospite del Sassuolo nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. La formazione di Fabregas, reduce dalla sconfitta interna contro l'Inter per 3-4, vuole tornare a vincere per riprendersi, in attesa del match della Juventus, il quarto posto in classifica. Alle 20:45, invece, sarà la volta dei nerazzurri impegnati a San Siro contro il Cagliari: la capolista attualmente vanta nove punti di vantaggio sul Napoli secondo e un successo oggi darebbe una spallata decisiva alla corsa Scudetto.