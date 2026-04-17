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Diretta Serie A, Sassuolo-Como e Inter-Cagliari: gli anticipi della 33esima giornata in tempo reale

La formazione di Fabregas è impegnata al Mapei Stadium dove cercherà tre punti utili alla lotta Champions mentre i nerazzurri in casa tenteranno di allungare ulteriormente in classifica nella corsa Scudetto
3 min
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18:30
Serie A - 17.04.2026
MAPEI Stadium - Città del Tricolore

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Tutto pronto al Mapei Stadium dove alle ore 18:30 il Como sarà ospite del Sassuolo nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. La formazione di Fabregas, reduce dalla sconfitta interna contro l'Inter per 3-4, vuole tornare a vincere per riprendersi, in attesa del match della Juventus, il quarto posto in classifica. Alle 20:45, invece, sarà la volta dei nerazzurri impegnati a San Siro contro il Cagliari: la capolista attualmente vanta nove punti di vantaggio sul Napoli secondo e un successo oggi darebbe una spallata decisiva alla corsa Scudetto.

17:50

Sassuolo-Como, le ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Coulibaly; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas

17:35

Chivu si traveste da Mourinho: "Non sono fesso, nasce tutto da Inter-Juve"

Il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari: "È stata una gogna mediatica, da lì la narrazione è cambiata" LEGGI TUTTO

17:20

Fabregas, occhi Como sulla Champions

Il tecnico spagnolo in conferenza stampa verso la sfida contro il Sassuolo. E sul futuro alla Wenger: "Mi piacerebbe tantissimo!" LEGGI TUTTO

17:10

I probabili 22 di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; F.P. Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Pedro, Obert; Palestra, Gaetano, Adopo, Deiola; S. Esposito, Folorunsho. Allenatore: Pisacane

17:00

Sassuolo-Como, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Konè, Matic, Thorsvedt; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Mapei Stadium (Reggio Emilia)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

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