"Linea ferroviaria chiusa e riaperta. A quanto andava il treno": tragedia Manninger, le rivelazioni

La morte dell’ex portiere Alexander Manninger, 48 anni, ha scosso il mondo dello sport. L’incidente è avvenuto giovedì mattina, quando il suo veicolo è stato travolto da un treno a un passaggio a livello privo di sorveglianza. Con il passare delle ore stanno emergendo i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori mantengono ancora il massimo riserbo riguardo quanto successo all'ex portiere. La vicenda resta al vaglio delle autorità competenti.
Una linea ferroviaria recentemente inattiva
Secondo quanto riportato dal quotidiano BILD, la tratta ferroviaria era rimasta inattiva fino a pochi giorni prima dell’incidente. Questo elemento apre alla possibilità che Manninger ritenesse improbabile il passaggio di un treno. Un portavoce di Salzburg AG ha confermato: "La linea è rimasta chiusa dal 28 marzo al 6 aprile". Per diversi giorni, dunque, non si erano registrati transiti ferroviari. Attualmente la linea è interessata da lavori di ammodernamento significativi. Tra gli interventi previsti figurano nuove linee elettriche e l’ampliamento delle banchine. È inoltre in progetto l’aggiunta di un secondo binario. In questo contesto, non è escluso che l’ex calciatore abbia ritenuto che il servizio fosse ancora sospeso.
Dinamica dell’impatto e indagini in corso
Le autorità stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. I risultati definitivi delle indagini non saranno disponibili prima di alcuni giorni. Un ruolo chiave lo gioca l’analisi tecnica del veicolo coinvolto. L’esperto nominato dal tribunale, Gerhard Kronreif, ha già effettuato i primi rilievi sul luogo dello schianto. "La lettura della centralina dell'airbag è più informativa. Mostra i dati relativi a velocità, accelerazione, decelerazione, angolo di sterzata e punti di sosta", ha spiegato. I segni di frenata hanno consentito di individuare il punto esatto dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni del quotidiano tedesco, il treno viaggiava a circa 80 km/h al momento della collisione. Tuttavia, i dettagli completi non sono ancora stati resi pubblici. L’analisi proseguirà nei prossimi giorni.
Manninger, l'incidente mentre andava a pescare
Quella mattina Manninger era diretto verso uno dei suoi luoghi preferiti, un lago nei pressi di Salisburgo, per dedicarsi alla pesca. Conosceva bene quella zona, che frequentava abitualmente. La stagione era appena iniziata e rappresentava per lui un momento atteso. Le immagini dell’auto distrutta raccontano i preparativi per una giornata tranquilla. Sul sedile del passeggero erano presenti panini per il pranzo.
Nel bagagliaio si trovava tutta l’attrezzatura necessaria per pescare. Un quadro che restituisce la normalità di una giornata iniziata come tante altre. Il tragico impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dalla destinazione. Gli inquirenti continueranno a lavorare per dare risposte certe a una tragedia che lascia molte domande aperte.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
La morte dell’ex portiere Alexander Manninger, 48 anni, ha scosso il mondo dello sport. L’incidente è avvenuto giovedì mattina, quando il suo veicolo è stato travolto da un treno a un passaggio a livello privo di sorveglianza. Con il passare delle ore stanno emergendo i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori mantengono ancora il massimo riserbo riguardo quanto successo all'ex portiere. La vicenda resta al vaglio delle autorità competenti.
Una linea ferroviaria recentemente inattiva
Secondo quanto riportato dal quotidiano BILD, la tratta ferroviaria era rimasta inattiva fino a pochi giorni prima dell’incidente. Questo elemento apre alla possibilità che Manninger ritenesse improbabile il passaggio di un treno. Un portavoce di Salzburg AG ha confermato: "La linea è rimasta chiusa dal 28 marzo al 6 aprile". Per diversi giorni, dunque, non si erano registrati transiti ferroviari. Attualmente la linea è interessata da lavori di ammodernamento significativi. Tra gli interventi previsti figurano nuove linee elettriche e l’ampliamento delle banchine. È inoltre in progetto l’aggiunta di un secondo binario. In questo contesto, non è escluso che l’ex calciatore abbia ritenuto che il servizio fosse ancora sospeso.