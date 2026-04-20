Pagelle Juve: Kalulu deluxe, Conceicao è un altro, Boga fa ciò che vuole, David ci sta riuscendo

Openda (41' st) ng.

David 7

La sensazione è che si stia aiutando tanto per venir fuori dal guscio. Ci prova da tempo e lentamente ci sta riuscendo: il gol è una pepita d'oro. Vale persino più per lui che per la Juve stessa. Segnali incoraggianti: tardivi, sì, ma non troppo.

Yildiz (27' st) 6

Prove generali in vista di San Siro.

All. Spalletti 7.5

A cinque giornate dalla fine è riuscito a mettere (quasi) al sicuro una Champions League che a fine febbraio rischiava seriamente di sfuggire. Cinque punti di vantaggio sul Como sono oro. La prestazione col Bologna premia pure il lavoro che ha saputo svolgere sul gruppo: Yildiz e Thuram non stanno bene e partono fuori. Un atto di coraggio ripagato sul campo. Ora parte l'assalto al secondo posto: Conte e Allegri si preoccupino.