Pagelle Juve: Kalulu deluxe, Conceicao è un altro, Boga fa ciò che vuole, David ci sta riuscendo

Dopo Genoa e Atalanta, contro il Bologna arriva la terza vittoria consecutiva per la Juve di Spalletti che porta a casa tre punti importantissimi per la classifica e per la Champions: ora è a tre punti dal secondo posto, dove ci sono appaiati Milan e Napoli. La prossima sfida di campionato sarà proprio uno scontro diretto, proprio contro i rossoneri di Allegri. A sbloccare il match dopo soli due minuti, la zuccata vincente di David che torna a fare gol. Partita chiusa definitivamente dal raddoppio di Thuram, entrato nel secondo tempo al posto di Holm. Prima del fischio d'inizio, un momento molto emozionante, quello dell'omaggio all'ex portiere bianconero Manninger prematuramente scmparso a causa di un incidente stradale.
Di Gregorio 6
Quando viene sollecitato nel gioco coi piedi si fa trovare pronto.
Kalulu 7
Assist per David a referto: il 7° tra Serie A (è a quota 5) e Champions League. Tra i giocatori più trasformati dalla gestione Spalletti, che l'ha reso un esterno moderno e polivalente. In estate servirà alzare il muro per respingere gli assalti delle big di Premier al francese.
Bremer 6
Se la cava con grande serenità: il duello con Castro, forse il peggiore della stagione, non gli fa neppure il solletico.
Kelly 6.5
Non era al meglio della condizione, ma gioca e non corre particolari rischi. Pulito, come al solito, in impostazione.
Holm 6.5
Fa la cosa giusta quando appoggia a Kalulu il pallone del cross per David. Ma la cosa più bella è la conclusione che si stampa sulla traversa: sinistro potente, che meritava maggiore fortuna. Se questo è il suo contributo, la Juve ci penserà due volte prima di farlo tornare a Bologna.
Thuram (1' st) 7
Non sta benissimo. Eppure entra, segna e incide. Anche la sua maturazione ha il marchio di Lucio.
Locatelli 6.5
Buona la prima col discorso rinnovo archiviato. Un solo appunto: in avvio ha un pallone che può calciare di prima, un rigore in movimento che appoggia a Conceiçao per eccesso di generosità. Dettagli di una prestazione comunque lodevole.
McKennie 7
Non c'è la punta? Ci pensa lui. Non c'è Thuram dall'inizio? Gioca Wes al suo posto. Quest'anno ha fatto tanti ruoli, sempre in maniera eccelsa. Era mancato come l'aria a Bergamo. L'assist per Thuram una delizia.
Cambiaso 6.5
Tostissimo su Orsolini, che non la vede mai. Anche tanta qualità al servizio di Boga: a sinistra la Juve funziona pure senza Yildiz.
Gatti (34' st) ng.
Conceiçao 7
Grandissimo il recupero palla sul vantaggio di David. Poi tanti splendidi palloni per il canadese, non sempre sfruttati. Come la chance che spreca davanti a Ravaglia. Sì, manca ancora il gol, però che partita: è un altro giocatore rispetto ad inizio anno.
Zhegrova (27' st) 6
Quando punta l'uomo può sempre provocare un incendio.
Boga 7
Sintetizza la bontà del mercato di gennaio. Spalletti chiede un vice Yildiz, Ottolini gli porta il giocatore più funzionale di tutti in saldo. A sinistra fa ciò che vuole del povero Zortea.
Openda (41' st) ng.
David 7
La sensazione è che si stia aiutando tanto per venir fuori dal guscio. Ci prova da tempo e lentamente ci sta riuscendo: il gol è una pepita d'oro. Vale persino più per lui che per la Juve stessa. Segnali incoraggianti: tardivi, sì, ma non troppo.
Yildiz (27' st) 6
Prove generali in vista di San Siro.
All. Spalletti 7.5
A cinque giornate dalla fine è riuscito a mettere (quasi) al sicuro una Champions League che a fine febbraio rischiava seriamente di sfuggire. Cinque punti di vantaggio sul Como sono oro. La prestazione col Bologna premia pure il lavoro che ha saputo svolgere sul gruppo: Yildiz e Thuram non stanno bene e partono fuori. Un atto di coraggio ripagato sul campo. Ora parte l'assalto al secondo posto: Conte e Allegri si preoccupino.
Dopo Genoa e Atalanta, contro il Bologna arriva la terza vittoria consecutiva per la Juve di Spalletti che porta a casa tre punti importantissimi per la classifica e per la Champions: ora è a tre punti dal secondo posto, dove ci sono appaiati Milan e Napoli. La prossima sfida di campionato sarà proprio uno scontro diretto, proprio contro i rossoneri di Allegri. A sbloccare il match dopo soli due minuti, la zuccata vincente di David che torna a fare gol. Partita chiusa definitivamente dal raddoppio di Thuram, entrato nel secondo tempo al posto di Holm. Prima del fischio d'inizio, un momento molto emozionante, quello dell'omaggio all'ex portiere bianconero Manninger prematuramente scmparso a causa di un incidente stradale.
Di Gregorio 6
Quando viene sollecitato nel gioco coi piedi si fa trovare pronto.
Kalulu 7
Assist per David a referto: il 7° tra Serie A (è a quota 5) e Champions League. Tra i giocatori più trasformati dalla gestione Spalletti, che l'ha reso un esterno moderno e polivalente. In estate servirà alzare il muro per respingere gli assalti delle big di Premier al francese.