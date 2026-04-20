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Thuram e l’esultanza misteriosa: svelata la gioia Juve, “Ecco perché l’ho fatto”

Il centrocampista francese ha spiegato come è nato il festeggiamento contro il Bologna
3 min
ThuramDavidjuve
Juventus

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Allo Stadium è andata in scena una Juve da Champions: grazie alle reti di David e Thuram la Vecchia Signora ha superato 2-0 il Bologna, consolidando quindi il quarto posto in classifica e il piazzamento nell'Europa che conta. Proprio al momento del raddoppio i giocatori bianconeri hanno dimostrato lo spirito di attaccamento e coesione con un'esultanza che ha fatto subito il giro dei social. Sin da subito tutti hanno provato a decifrarla, ma ci ha pensato direttamente il centrocampista francese a fare chiarezza su come è nato questo nuovo festeggiamento.

Thuram e la spiegazione sull'esultanza

Thuram a Dazn ha analizzato la partita e ha svelato anche come è nata l'esultanza dopo la sua rete: "Era molto importante fare una bella partita, vincere e prendere punti per andare in Champions. Chi ha inventato l’esultanza? Insieme nello spogliatoio stamattina, ci sono due cantautori francesi che lo fanno".

 

 

Dal presente alle ambizioni per la prossima stagione: "Se ho detto a Marcus (suo fratello ndr) che puntiamo allo scudetto l’anno prossimo? Pensiamo solo a questa stagione, ora facciamo tutto per andare in Champions" - ha detto Thuram a Dazn. Poi anche David, l'mvp del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra, voglio sempre fare gol, Ambizioni per la prossima stagione? Ora è troppo presto per parlarne, dobbiamo rimanere concentrati per andare in Champions".

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