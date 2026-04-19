Juve-Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole lo scatto Champions

Un'occasione da non fallire. La Juve, dopo il successo sull'Atalanta e dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare, vuole confermarsi anche contro il Bologna. In caso di successo questa sera all'Allianz Stadium contro i rossoblù, la squadra di Luciano Spalletti farebbe uno scatto importante verso il piazzamento Champions, anche in virtù del pari di ieri della Roma e della sconfitta di venerdì patita dal Como a Sassuolo. Una chance ghiottissima per i bianconeri, che fronteggiano un Bologna desideroso di riscatto dopo la pesante eliminazione dall'Europa League per mano dell'Aston Villa. Sarà, inoltre, la prima volta di Bernardeschi a Torino da avversario della Juve. Insomma tanti i temi della sfida, quello principale restano però i 3 punti, che permetterebbero ai bianconeri di portarsi addirittura a +5 dal quinto posto occupato dalla squadra di Fabregas.
19:45
L'arrivo allo stadio della Juve
"I ragazzi sono arrivati allo stadio". Così il nuovo video postato sui social dalla Juve che mostra la squadra bianconera scendere in fia indiana verso il campo per il walk around solito prima del riscaldamento.
19:35
La vittoria dell'andata e il momento di forma
Nel girone d'andata è la Juve a essersi imposta al Dall'Ara con la rete di Cabal nel secondo tempo. Entrato da pochi minuti, al posto di Cambiaso, il difensore collombiano si inserisce alla perfezione sul cross di Yildiz e firma l'1-0. Più recente, invece, è la striscia positiva con cui Spalletti e i suoi ragazzi sono riusciti a riconquistarsi il quarto posto con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate giocate in campionato.
19:25
L'imbattibilità Juve col Bologna
La Juventus arriva alla sfida con il Bologna forte di una lunga imbattibilità casalinga, che dura da ben 13 partite in Serie A. Nove vittorie e quattro pareggi raccontano una tradizione favorevole ai bianconeri tra le mura dell’Allianz Stadium. Eppure, i segnali più recenti raccontano una storia diversa, fatta di equilibrio e difficoltà nel trovare il guizzo decisivo. Tre pareggi nelle ultime quattro sfide interne contro gli emiliani indicano un trend in controtendenza rispetto al passato. Le due squadre, infatti, arrivano da due segni “X” consecutivi a Torino, evento raro nella loro storia. Per ritrovare tre pareggi di fila in casa della Juventus contro il Bologna bisogna tornare addirittura al periodo 1935-1937.
19:15
Il momento positivo di Boga
Il momento di Jeremie Boga in Serie A è decisamente positivo, come dimostrano i quattro gol nelle ultime sei presenze. Contro il Bologna, l’esterno ha spesso lasciato il segno, partecipando a quattro reti complessive tra gol e assist. Un rendimento che conferma la sua capacità di incidere nelle partite chiave. Nella sua carriera nel massimo campionato italiano, solo contro l’Hellas Verona ha fatto meglio, con sei partecipazioni attive a gol. Numeri che raccontano di un giocatore capace di fare la differenza.
19:05
I numeri di McKennie
Weston McKennie è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver scontato la squalifica nella gara dello scorso weekend contro l'Atalanta. L'americano è determinante nello scacchiere di Spalletti come dimostrano anche i suoi numeri in questa stagione. Spesso decisivo in zona gol perché è bravo negli inserimenti.
18:56
Holm-Joao Mario: destini incrociati nel futuro
Il crocevia di stasera pesa più dei novanta minuti: dentro c’è anche il futuro di due carriere in cerca di rilancio. Joao Mario ed Emil Holm si sono incrociati a distanza, scambiandosi contesti e responsabilità senza troppe certezze. Il portoghese, finito in Emilia dopo mesi opachi a Torino, cerca continuità e una nuova centralità. Lo svedese, voluto da Spalletti anche per la sua affidabilità, ha trovato in bianconero un banco di prova più esigente. Entrambi hanno colto l’occasione, spinti dalla necessità di dimostrare di valere più di una parentesi difficile. Gli accordi parlano chiaro: prestito secco per Joao, riscatto oneroso ma ancora in bilico per Emil. Segnali, più che sentenze, di una fiducia da costruire giorno dopo giorno. E allora sì, stasera può dire molto: non tutto, ma abbastanza per orientare le scelte di domani. (I DETTAGLI)
18:45
Prossimo rinnovo in casa Juve... Kalulu
Dopo Locatelli potrebbe arrivare il momento di un altro rinnovo importante per la Juve. Un altro tassello determinante nello scacchiere di Luciano Spalletti e stiamo parlando di Pierre Kalulu. Nessuna fretta. Ma tanta voglia di farlo, questo è chiaro. Del resto, il difensore francese è il giocatore più impiegato in questa stagione: 2742 minuti in campo. L'obiettivo del club potrebbe essere quello di allugare un paio di anni l'attuale accordo, in scadenza nel 2029 e con un aumento dell'ingaggio. (QUI I DETTAGLI)
18:35
Juve, tributo a Manninger
"Per sempre con noi". Un messaggio speciale quello della Juventus che ha postato sui propri social la foto della maglia di Manninger con il numero 13. L'ex portiere bianconero è scomparso pochi giorni fa a causa di un tragico incidente stradale.
18:26
Locatelli e il rinnovo: “L'ennesimo sogno realizzato”
Manuel Locatelli, capitano della Juve, ha rinnovato il contratto fino al 2030. Un segnale importante come lui stesso ha detto: “A volte trovare le parole è difficile, viviamo molto di emozione e a volte dobbiamo comportarci da robot. Questo però è l'ennesimo sogno che realizzo. Noto grande fiducia nelle persone con cui parlo e vivo tutto con responsabilità. Sono molto felice". Sulla sfida col Bologna: "Sarà la gara più importante dell'anno? Penso che la partita più importante della stagione sarà sempre quella che viene dopo, tutte diventano fondamentali. Noi non dobbiamo pensare al Como, ma a noi stessi". (QUI LA CONFERENZA COMPLETA)
18:15
Corsa al quarto posto
Quella contro il Bologna è una gara molto importante per quanto riguarda la corsa Champions per la Juve. Vedendo anche i risultati del weekend con il ko del Como e il pari tra Roma e Atalanta, ora i bianconeri hanno l'occasione di allungare in classifica e portarsi, in caso di successo, a più cinque proprio sulla squadra di Fabregas. (LA CLASSIFICA)
18:05
I numeri Juve
Da quando Luciano Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus, i bianconeri hanno fatto registrare numeri di vertice in Serie A per quanto riguarda il pressing. La squadra guida infatti diverse classifiche, come quella dei recuperi offensivi, arrivati a 189. Ottimi anche i dati sui tiri generati dopo queste riconquiste alte, che sono 39. Inoltre, i possessi recuperati nell’ultimo terzo di campo toccano quota 113, confermando l’aggressività della squadra. Sul piano offensivo, la Juventus si distingue anche per precisione: è la più alta del campionato con il 51% di conclusioni accurate. Dal punto di vista difensivo, i bianconeri concedono pochissimo agli avversari in termini di tiri nello specchio. Finora ne hanno subiti 91, un dato secondo solo al Napoli, che guida questa speciale classifica con 90.
17:55
Juve-Bologna: orario e dove vederla
Juventus e Bologna si affronteranno il 19 aprile nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.
17:45
La probabile della Juve
Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Juve e Bologna con Spalletti che a breve scioglierà le riserve per quanto riguarda la formazione. Yildiz sì o Yildiz no? La domanda principale è questa: il turco è tornato ad allenarsi con il gruppo proprio alla vigilia della partita e c'è da capire se l'allenatore lo vuole rischiare dall'inizio oppure a gara in corso. Le alternative non mancano con l'inserimento di Boga a sinistra e David come unica punta. (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI)
Allianz Stadium - Torino