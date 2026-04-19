Juve-Bologna, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti vuole lo scatto Champions

Un'occasione da non fallire. La Juve , dopo il successo sull'Atalanta e dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare, vuole confermarsi anche contro il Bologna . In caso di successo questa sera all'Allianz Stadium contro i rossoblù, la squadra di Luciano Spalletti farebbe uno scatto importante verso il piazzamento Champions , anche in virtù del pari di ieri della Roma e della sconfitta di venerdì patita dal Como a Sassuolo. Una chance ghiottissima per i bianconeri, che fronteggiano un Bologna desideroso di riscatto dopo la pesante eliminazione dall'Europa League per mano dell' Aston Villa . Sarà, inoltre, la prima volta di Bernardeschi a Torino da avversario della Juve . Insomma tanti i temi della sfida, quello principale restano però i 3 punti, che permetterebbero ai bianconeri di portarsi addirittura a +5 dal quinto posto occupato dalla squadra di Fabregas.

19:45

L'arrivo allo stadio della Juve

"I ragazzi sono arrivati allo stadio". Così il nuovo video postato sui social dalla Juve che mostra la squadra bianconera scendere in fia indiana verso il campo per il walk around solito prima del riscaldamento.

19:35

La vittoria dell'andata e il momento di forma

Nel girone d'andata è la Juve a essersi imposta al Dall'Ara con la rete di Cabal nel secondo tempo. Entrato da pochi minuti, al posto di Cambiaso, il difensore collombiano si inserisce alla perfezione sul cross di Yildiz e firma l'1-0. Più recente, invece, è la striscia positiva con cui Spalletti e i suoi ragazzi sono riusciti a riconquistarsi il quarto posto con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate giocate in campionato.

19:25

L'imbattibilità Juve col Bologna

La Juventus arriva alla sfida con il Bologna forte di una lunga imbattibilità casalinga, che dura da ben 13 partite in Serie A. Nove vittorie e quattro pareggi raccontano una tradizione favorevole ai bianconeri tra le mura dell’Allianz Stadium. Eppure, i segnali più recenti raccontano una storia diversa, fatta di equilibrio e difficoltà nel trovare il guizzo decisivo. Tre pareggi nelle ultime quattro sfide interne contro gli emiliani indicano un trend in controtendenza rispetto al passato. Le due squadre, infatti, arrivano da due segni “X” consecutivi a Torino, evento raro nella loro storia. Per ritrovare tre pareggi di fila in casa della Juventus contro il Bologna bisogna tornare addirittura al periodo 1935-1937.

19:15

Il momento positivo di Boga

Il momento di Jeremie Boga in Serie A è decisamente positivo, come dimostrano i quattro gol nelle ultime sei presenze. Contro il Bologna, l’esterno ha spesso lasciato il segno, partecipando a quattro reti complessive tra gol e assist. Un rendimento che conferma la sua capacità di incidere nelle partite chiave. Nella sua carriera nel massimo campionato italiano, solo contro l’Hellas Verona ha fatto meglio, con sei partecipazioni attive a gol. Numeri che raccontano di un giocatore capace di fare la differenza.

19:05

I numeri di McKennie

Weston McKennie è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver scontato la squalifica nella gara dello scorso weekend contro l'Atalanta. L'americano è determinante nello scacchiere di Spalletti come dimostrano anche i suoi numeri in questa stagione. Spesso decisivo in zona gol perché è bravo negli inserimenti.