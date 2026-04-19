Spalletti, "c'è un detto" per la Juve. L'aneddoto Agnelli per capire: "Tutti i momenti..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore bianconero ha poi aggiunto: " Era fondamentale non sbagliare l'atteggiamento . Sarei stato deluso se domani mattina avessi dovuto commentare l'atteggiamento, invece non sarà così. Dal primo momento hanno deciso di direzionare la partita. Abbiamo parlato di ritmi alti perché il Bologna questa settimana ha giocato tre partite e so cosa significa giocare all'estero. Abbiamo portato a casa una partita importante, che può cambiare le carriere. Una buonissima partita dall'inizio alla fine, sia di chi era titolare che chi è subentrato".

Spalletti ha poi scambiato alcune battute con Montella, presente in studio a Sky. L'ex attaccante ora è il ct della Turchia e ha chiesto a Luciano di preservare Yildiz: "Hai visto? Avevo previsto questo suggerimento". E poi ha aggiunto: "Ha detto che sono un genio? Io e Vincenzo siamo amici. Quando ci si vuole bene si fa così. Alcuni allenatori si attaccano, altri si difendono. Si fa così. Se ora sono nel paradiso del calcio, è perché ho avuto persone al mio fianco che mi hanno dato una mano. Lui è uno di questi e lo ringrazierò sempre".