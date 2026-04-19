Spalletti, "c'è un detto" per la Juve. L'aneddoto Agnelli per capire: "Tutti i momenti..."

David e Thuram, una rete per tempo. La Juve ha battuto il Bologna 2-0 e ha consolidato così il suo quarto posto e quindi la zona Champions. I bianconeri sono infatti a +5 su Como e Roma e a -3 da Milan e Napoli. Con cinque partite ancora da giocare, la Vecchia Signora può anche puntare al secondo posto in classifica. Al termine dell'incontro Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha detto: “Non dovevamo assolutamente sbagliare dopo le partite di ieri. C’è sempre un rischio che abbassi un po’ perché ti vedi lo stesso in quella posizione anche in caso di non vittoria".
Juventus, le parole di Spalletti
"Poi Italiano ha ragione quando dice che hanno giocato da poco - ha continuato l'allenatore della Juve -, so cosa vuol dire avere le fatiche dei viaggi. Noi non dovevamo sbagliare atteggiamento. C’era la possibilità di prendersi questo vantaggio delle loro tre partite in una settimana e lo hanno fatto tutti bene. Ci sono stati solo dei momenti in cui siamo costretti ad abbassarci per la qualità del Bologna, grazie al sistema che Italiano gli ha inculcato nella testa”.
L'esultanza di Thuram: "Vederli gioire è la cosa più importante"
Ha colpito molto l'esultanza dopo il gol di Thuram, che ha coinvolto tutta la squadra: “Non lo so cosa hanno combinato, ma vederli gioire insieme è la cosa più importante. È più bello vedere che quello che fa gol vuole condividere il momento. Tutto viene fuori dai rapporti e dall’affetto che concedi agli altri. E quando concedi amicizia di solito viene contraccambiato. C’è un detto che dice ‘se vuoi trovare un amico comportati da amico’".
Spalletti e Ferrara: "Mi hai mandato via tu dalla Roma"
Nel pre partita Spalletti ha detto che Ciro Ferrara è uno che 'scavalca recinti'. L'allenatore bianconero finita la partita ha spiegato: "Che vuol dire scavalcatore di recinti? Figurati se mi permetto di criticare uno come te che ha conoscenze ed equilibrio. Hai fatto tutti i ruoli, giocatore, allenatore, commentatore, mi hai mandato tu via dalla Roma". Il riferimento in questo caso è alla stagione 2009/10 quando Spalletti si è dimesso da allenatore della Roma dopo una sconfitta per 1-3 contro la Juventus, allenata al tempo proprio da Ferrara.
Ferrara ha poi raccontato che al suo arrivo alla Juve il dottore gli ha spiegato che a Torino si deve vincere. "Ci sono sicuramente responsabilità e pressioni a livello alto - ha spiegato Spalletti -, ma la cosa sta migliorando di volta in volta. Abbiamo una squadra che fa bel calcio, si vogliono bene, sono disponibili a dividersi i momenti della partita, quelli belli e brutti. Poi in alcuni momenti c’è anche l’avversario e bisogna anche concedere qualcosa, ma siamo sulla strada buona, faccio i complimenti ai miei calciatori".
Yildiz va preservato? Spalletti 'aiuta' Montella
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore bianconero ha poi aggiunto: "Era fondamentale non sbagliare l'atteggiamento. Sarei stato deluso se domani mattina avessi dovuto commentare l'atteggiamento, invece non sarà così. Dal primo momento hanno deciso di direzionare la partita. Abbiamo parlato di ritmi alti perché il Bologna questa settimana ha giocato tre partite e so cosa significa giocare all'estero. Abbiamo portato a casa una partita importante, che può cambiare le carriere. Una buonissima partita dall'inizio alla fine, sia di chi era titolare che chi è subentrato".
Spalletti ha poi scambiato alcune battute con Montella, presente in studio a Sky. L'ex attaccante ora è il ct della Turchia e ha chiesto a Luciano di preservare Yildiz: "Hai visto? Avevo previsto questo suggerimento". E poi ha aggiunto: "Ha detto che sono un genio? Io e Vincenzo siamo amici. Quando ci si vuole bene si fa così. Alcuni allenatori si attaccano, altri si difendono. Si fa così. Se ora sono nel paradiso del calcio, è perché ho avuto persone al mio fianco che mi hanno dato una mano. Lui è uno di questi e lo ringrazierò sempre".
L'importanza del gruppo e la battuta su Gianni Morandi
L'impressione è che la squadra ora si diverta e lo si capisce anche dal modo in cui i giocatori esultano in campo: "L'amicizia e i rapporti possono far migliorare la squadra perché non giocano 11 individui ma i reparti, la squadra. Se si gioca così si diventa più forti perché c'è un concetto sviluppato dalla somma di 11 elementi". E a proposito dell'esultanza di Thuram, che ha colpito molti, Spalletti ha aggiunto: "Bisogna che gli chiedo cosa significa. È il cantante Naza? Io conosco Gianni Morandi, 'Gianna Gianna Gianna', queste cose così".
David e Thuram, una rete per tempo. La Juve ha battuto il Bologna 2-0 e ha consolidato così il suo quarto posto e quindi la zona Champions. I bianconeri sono infatti a +5 su Como e Roma e a -3 da Milan e Napoli. Con cinque partite ancora da giocare, la Vecchia Signora può anche puntare al secondo posto in classifica. Al termine dell'incontro Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn ha detto: “Non dovevamo assolutamente sbagliare dopo le partite di ieri. C’è sempre un rischio che abbassi un po’ perché ti vedi lo stesso in quella posizione anche in caso di non vittoria".
Juventus, le parole di Spalletti
"Poi Italiano ha ragione quando dice che hanno giocato da poco - ha continuato l'allenatore della Juve -, so cosa vuol dire avere le fatiche dei viaggi. Noi non dovevamo sbagliare atteggiamento. C’era la possibilità di prendersi questo vantaggio delle loro tre partite in una settimana e lo hanno fatto tutti bene. Ci sono stati solo dei momenti in cui siamo costretti ad abbassarci per la qualità del Bologna, grazie al sistema che Italiano gli ha inculcato nella testa”.
L'esultanza di Thuram: "Vederli gioire è la cosa più importante"
Ha colpito molto l'esultanza dopo il gol di Thuram, che ha coinvolto tutta la squadra: “Non lo so cosa hanno combinato, ma vederli gioire insieme è la cosa più importante. È più bello vedere che quello che fa gol vuole condividere il momento. Tutto viene fuori dai rapporti e dall’affetto che concedi agli altri. E quando concedi amicizia di solito viene contraccambiato. C’è un detto che dice ‘se vuoi trovare un amico comportati da amico’".