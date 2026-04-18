Locatelli: "Juve, per vincere ci è mancata una cosa importante. Il messaggio di Pessotto nel cuore"

La Juve vuole rimanere in zona Champions e per farlo la squadra di Spalletti non potrà permettersi passi falsi, a partire dalla sfida contro il Bologna , in programma domenica 19 aprile alle 20:45. Alla vigilia dell'incontro a presentare la partita non ci ha pensato l'allenatore bianconero ma Manuel Locatelli , fresco di rinnovo . Il centrocampista ha infatti prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2030 e si prepara ora a guidare la squadra in queste ultime sei importantissime partite della stagione. E in conferenza stampa ha espresso e ribadito tutto il suo amore per il club. Ha ricordato anche Manninger dopo il tragico incidente e ha speso belle parole per Spalletti, da vero leader dello spogliatoio.

La conferenza stampa di Locatelli

"Buongiorno a tutti, ci tenevo a ricordare Manninger. Ho un bel ricordo di lui, me ne hanno parlato benissimo, mando un abbraccio alla famiglia. Lo ricorderemo anche domani con affetto" - così ha aperto la conferenza Locatelli. Sul rinnovo: "Quando sapevo di fare la conferenza mi sono chiesto come potessi descrivere questo rinnovo ed è stato difficile, ma la risposta è quella che può dare un bambino che tifa Juve sin da piccolino. A volte trovare le parole è difficile, viviamo molto di emozione e a volte dobbiamo comportarci da robot. Questo però è l'ennesimo sogno che realizzo. Noto grande fiducia nelle persone con cui parlo e vivo tutto con responsabilità. Sono molto felice".

"Dobbiamo tornare a vincere"

Sulla sconfitta del Como e la sfida contro il Bologna: "Sarà la gara più importante dell'anno? Penso che la partita più importante della stagione sarà sempre quella che viene dopo, tutte diventano fondamentali. Noi non dobbiamo pensare al Como, ma a noi stessi". Poi ha proseguito: "Quest'anno non siamo riusciti a vincere e per quanto riguarda il futuro sappiamo che l'obiettivo è tornare a farlo, serve avere un progetto solido e la scelta di rinnovare il mister va in questa direzione, come anche quelli di Yildiz e McKennie. Dovremo tornare a vincere a breve, ce lo aspettiamo tutti, i tifosi e la società. Se bastano due o tre colpi per tornare a vincere subito? Uno dei miei sogni è alzare un trofeo con la maglia che amo. In questi anni abbiamo cambiato tanti giocatori e qualche mano ce la potrà dare il mercato, ma ci penserà la società. Qui sono passati giocatori fortissimi e ci sono anche adesso. In questi anni abbiamo pagato l'inesperienza, ma ora il progetto è solido".