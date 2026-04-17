Locatelli, 'Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. Comolli: "Questo accordo rappresenta..."

Quello di Luciano Spalletti non è stato l'ultimo rinnovo di questa stagione in casa Juve . Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli di altri due anni . Il capitano della Vecchia Signora quest'anno si è dimostrato più importante che mai, dentro e fuori dal campo, e per questo la dirigenza ha deciso di blindarlo fino al 2030 . Il centrocampista guadagnerà poco più di 4 milioni di euro, bonus inclusi .

Una trattativa semplice quella che ha portato a questa firma, visto che tutte le parti in causa avevano un obiettivo comune: continuare insieme. Nonostante le critiche, spesso ingiuste e immeritate, infatti, Locatelli ci ha sempre messo il cuore, primo a parlare davanti alle talecamere, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Un atteggiamento da leader vero, che dall'arrivo di Spalletti va di paripasso con la sua crescita in campo. E proprio come un leader vero, per festeggiare e parlare del rinnovo sarà proprio Locatelli a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

Locatelli, ufficiale il rinnovo con la Juve

L'annuncio è arrivato con un video social che ritrae Locatelli in maglia bianconera, e che scandisce parole importanti dense di juventinità: "Ti ho sognata da bambino. Sei passione, orgoglio, responsabilità: insieme, fino alla fine!". Questa invece la nota con cui il club ha dato la notizia sui suoi canali ufficiali: "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030. «La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo». Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa. Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa".

Comolli: "È il proseguimento della sua leadership"

Il comunicato proseguie: "Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento. «Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus – ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus –. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva»".