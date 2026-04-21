La Juve all'Hong Kong Football Festival 2026: il 5 agosto sfida al Chelsea per l'Herbalgy Trophy

Mentre la Juve di Spalletti è concentrata sul finire al meglio questa ultima parte di stagione, la dirigenza comincia già a pensare alla prossima estate. Il club, infatti, ha annunciato una nuova tappa dello Juventus Summer Tour. Oltre alle sfide contro Inter e Palermo a Perth in Australia , infatti, i bianconeri prenderanno parte anche all' Hong Kong Football Festival 2026 . La partecipazione della Vecchia Signora è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa in cui era presente anche la leggenda bianconera Edgar Davids.

Questo grande evento internazionale vedrà protagonisti quattro tra le più grandi squadre al mondo: Manchester City, Inter, Chelsea e Juventus. La squadra di Spalletti sfiderà i Blues nell'Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026 presso il Kai Tak Stadium, uno stadio di ultima generazione che può ospitare fino a 50000 tifosi.

Il comunicato della Juve

"Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep rappresenta un'opportunità strategica per la Juventus per rafforzare il legame con la sua crescente fanbase e ampliare la propria impronta commerciale - ha spiegato il club bianconero con un comunicato -. Il tour offrirà una maggiore visibilità e attivazioni dedicate per i partner, con una particolare attenzione a Ganten, che festeggia il suo decimo anno di partnership con la Juventus. Inoltre, la partecipazione all'evento HKFF sosterrà la crescita e la visibilità regionale dei partner globali del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e Visit Detroit".

"Il costante impegno del Club in Asia è testimoniato, inoltre, dalla presenza degli Official Fan Club e delle Juventus Academy. La rete asiatica comprende 34 club per un totale di 1.283 soci. La Greater China si conferma uno dei mercati più dinamici, con 20 club e 653 soci. Queste comunità svolgono un ruolo chiave nel promuovere l'identità bianconera e nel sostenere le attività locali. Attualmente la rete conta 8 Academy in Asia, tra cui una a Hong Kong e due nella Cina continentale, oltre a centri in Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan. Questo legame è rafforzato dalla sinergia con la sede di Torino anche grazie alla partecipazione di centinaia di giovani calciatori ai programmi di Training Experience e all'annuale Academy World Cup. Partecipando a questa prestigiosa vetrina internazionale, la Juventus riafferma il proprio impegno nell'espandere la propria presenza sul mercato asiatico e nel promuovere un ecosistema commerciale sostenibile e a lungo termine nella regione", ha concluso la Juve.

Il calendario degli impegni estivi della Juve

L'estate della Juve si prospetta ricca di amichevoli di grande spessore. Per il momento sono tre gli incontri ufficializzati dal club bianconero per lo "Juventus Summer Tour powered by Jeep":

Juve- Chelsea , 5 agosto 2026

, 5 agosto 2026 Juve- Inter , 8 agosto 2026

, 8 agosto 2026 Juve-Palermo, 11 agosto 2026

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE