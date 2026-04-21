Pierluigi Pardo si ferma in diretta, lacrime allo Stadium: il tributo a Manninger emoziona tutti

Ci sono attimi che vanno oltre il calcio, istanti in cui il tempo sembra sospendersi e ogni voce si spegne per lasciare spazio al cuore. Domenica sera, poco prima di Juve-Bologna , l’Allianz Stadium si è trasformato in un luogo di memoria condivisa. Oltre 40 mila persone hanno unito il proprio respiro in un lungo applauso, intenso e sincero. Un tributo che ha attraversato gli spalti come un’onda, impossibile da fermare. Le emozioni hanno preso il sopravvento, senza filtri. Gli occhi lucidi, le mani che battono all’unisono, il ricordo vivo di un uomo che ha lasciato il segno. Alex Manninger , andato via troppo presto , è stato il centro di quel momento sospeso. E Torino, per una sera, si è stretta tutta intorno a lui.

Il ricordo di Manninger

Il dolore per la scomparsa di Manninger, avvenuta tragicamente in Germania, ha colpito profondamente tutto il mondo bianconero e quello del calcio in generale. Non solo per ciò che ha rappresentato in campo, ma soprattutto per la persona che era fuori. Un “portiere gentiluomo”, sempre disponibile, sempre pronto a regalare un sorriso ai tifosi fuori da Vinovo. Allo Stadium, il suo ricordo ha preso forma in un silenzio rispettoso e in parole cariche di significato.

Lo speaker ha iniziato a leggere un messaggio, ma l’emozione ha presto avuto la meglio anche su di lui. Intanto, sul terreno di gioco, alcune figure simbolo della Juventus hanno reso omaggio alla sua memoria. Antonio Chimenti, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno attraversato il campo con passo lento e rispettoso. Con loro, tre giovani portieri con la maglia numero 13 sulle spalle. Un gesto semplice, ma potentissimo.

Il gesto sul campo e l’abbraccio dello Stadium

Il gruppo si è diretto verso quella porta che Manninger ha difeso, quasi a voler ristabilire un legame fisico con il passato. Chimenti, con un mazzo di fiori tra le mani, ha guidato il momento più toccante. I fiori sono stati deposti davanti alla porta, mentre lo stadio ha osservato in silenzio. Poi, dalla curva, è apparso uno striscione che ha racchiuso il sentimento collettivo: “4 anni in bianconero, ci stringiamo nel cordoglio più sincero”. Un messaggio semplice, diretto, ma capace di arrivare ovunque. In quegli istanti, il calcio è passato in secondo piano. Non c’erano avversari, non c’era rivalità, solo un ricordo condiviso. Ogni tifoso, ogni giocatore, ogni voce presente ha contribuito a rendere quel momento unico. Un abbraccio ideale che ha unito passato e presente, dentro e fuori dal campo.