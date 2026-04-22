Dal Portogallo sono sicuri: Jorge Mendes proverà a trovare una sistemazione a uno dei suoi assistiti, Antonio Silva , in scadenza di contratto con il Benfica il prossimo anno. E nei discorsi con la Juventus per l’altro Silva , Bernardo , il nome del difensore potrebbe di nuovo venire fuori. Il club portoghese vorrebbe rinnovargli il contratto e puntare su di lui per il futuro, ma il giocatore avrebbe altre idee, come scritto da “A Bola”. Ad appena 22 anni Antonio Silva ha già disputato 176 partite con il Benfica, però non è scontato che il giocatore possa fare parte del Benfica nel prossimo futuro, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Società ed entourage del difensore si trovano, ora come ora, su fronti diametralmente opposti: ciò non ha rappresentato un problema per José Mourinho , che lo ha fatto giocare con una certa continuità, ma la situazione contrattuale tiene banco ed è ancora tutta da definire.

Tre strade

Il Benfica si trova davanti a tre strade percorribili: trattare la cessione di Antonio Silva in estate, evitando così il rischio di perderlo a zero tra un anno; trattenerlo e così non metterlo in vendita, con la piena consapevolezza che Mendes andrà a trovare una soluzione a parametro; infine c’è la terza via, che significa trovare un accordo per prolungare il contratto, soluzione ideale per il club portoghese. Tuttavia i nodi, per tale opzione, sono due e non semplici da sciogliere: accontentare il calciatore con uno stipendio ritenuto adeguato (superiore ai 4 milioni lordi a stagione) e assicurare al difensore la garanzia di essere al centro del futuro progetto tecnico. Come sottolineato sempre dal quotidiano portoghese, Antonio Silva nei mesi scorsi ha perso sia il treno per la Premier, con il Newcastle in testa, sia quello della Serie A, con la Juve che lo aveva trattato ai tempi della gestione Giuntoli. Il difensore, che nel proprio contratto con il Benfica ha una clausola rescissoria elevatissima da 100 milioni di euro, potrebbe tornare di moda, ma solo in caso di una cessione grossa nel reparto da parte dei bianconeri.

Altre priorità

Il Benfica nel frattempo dovrà provare a convincere Antonio Silva a sedersi attorno a un tavolo per trattare il prolungamento, di fronte a un progetto accattivante per il futuro. Ma in Portogallo dicono che il difensore e il suo super agente potrebbero avere in mente altri programmi, considerando che nel passato più o meno recenti altri assistiti del manager che erano al Benfica (come ad esempio João Neves e Gonçalo Ramos) sono partiti per nuove destinazioni in altri campionati: trasferirsi all’estero, anche per Antonio Silva, rischia di diventare una opzione concreta. Ma in questo momento, dalle parti della Continassa, le priorità sono altre. E nuovi discorsi con Mendes sono sì attesi a breve, ma per l’altro Silva, Bernardo.

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