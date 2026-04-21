Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così

Bernardo Silva, la stagione al City

Intanto, i pensieri del giocatore sono tutti a concludere la stagione nel migliore dei modi con quella che sarebbe una rimonta clamorosa in Premier. Dopo il successo contro l'Arsenal la squadra di Guardiola ha il suo destino in mano: è a -3 dai Gunners con una partita in meno. Ma la stagione del portoghese come sta andando? Dal punto di vista fisico praticamente nessun intoppo: ben 45 partite giocate, condite da 3 gol e 5 assist. Con una qualità fuori dal comune che lo ha sempre contraddistinto, una caratteristica che alla Juve di Spalletti servirebbe eccome. Una qualità che riconoscono ovviamente tutti, anche Haaland che lo ha voluto elogiare senza mezzi termini dopo l'ultimo match di Premier. Soffermandosi su un intervento del portoghese su Gyokeres, Erling ha detto: "Ricordo quel cross, quando lo ha colpito di testa, gli ho detto che sembrava il fottuto Fabio Cannavaro. Quindi oggi, Bernie, non voglio farvi arrabbiare, ma sei stato davvero bravo, come sempre".