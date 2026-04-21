Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così

Se voi foste un dirigente della Juve su quale parametro zero vi buttereste? Beh, loro stanno andando dritti su Bernardo Silva. E questo si sapeva già. La novità è che si inizia a fare sul serio e prendere contatti con l'agente del portoghese, che è una vecchia conoscenza della Juve: Jorge Mendes. Esatto, il super procuratore di Cristiano Ronaldo. Il che, per la Juve, è una buona notizia, perché i rapporti tra Mendes e la Juve sono sempre stati molto buoni e rimangono ottimi.
La chiave per la trattativa
E questa potrebbe essere un chiave importante per la trattativa, visto che ci sono altri club interessati in Europa, ma Mendes conosce bene l'ambiente juventino e lo ritiene l'ideale per un professionista come Bernardo Silva. Avendola frequentata a lungo, Mendes conosce la Continassa e conosce il modo di lavorare del club che, quindi, parte con qualche punto in più rispetto alla concorrenza.
Il problema restano i soldi. Attualmente Bernardo Silva guadagna 10 milioni di euro a stagione nel City. Per la Juve è complesso arrivare a quella cifra, ma potrebbe fare un'eccezione, visto che il giocatore non avrebbe costo di cartellino. L'altra condizione è che la squadra partecipi alla Champions League, sia per una questione economica che per la volontà di Silva di continuare a disputare la competizione. E dopo la vittoria sul Bologna, la Champions è un po' più vicina. Anche Bernardo Silva?
Bernardo Silva, la stagione al City
Intanto, i pensieri del giocatore sono tutti a concludere la stagione nel migliore dei modi con quella che sarebbe una rimonta clamorosa in Premier. Dopo il successo contro l'Arsenal la squadra di Guardiola ha il suo destino in mano: è a -3 dai Gunners con una partita in meno. Ma la stagione del portoghese come sta andando? Dal punto di vista fisico praticamente nessun intoppo: ben 45 partite giocate, condite da 3 gol e 5 assist. Con una qualità fuori dal comune che lo ha sempre contraddistinto, una caratteristica che alla Juve di Spalletti servirebbe eccome. Una qualità che riconoscono ovviamente tutti, anche Haaland che lo ha voluto elogiare senza mezzi termini dopo l'ultimo match di Premier. Soffermandosi su un intervento del portoghese su Gyokeres, Erling ha detto: "Ricordo quel cross, quando lo ha colpito di testa, gli ho detto che sembrava il fottuto Fabio Cannavaro. Quindi oggi, Bernie, non voglio farvi arrabbiare, ma sei stato davvero bravo, come sempre".
La Juve e quelle parole di Conceicao
I bianconeri si erano avvicinati al portoghese già prima di Pasqua. In Italia la Vecchia Signora era stata l'unica a parlargli di un progetto, garantendogli la presenza di Luciano Spalletti in panchina e garantendogli un ruolo da attore protagonista. Tramite Mendes c'è stato più di un contatto, anzi: la verità è che da un po' di tempo a questa parte i contatti sono frequenti. Il giocatore ancora non ha deciso: Mls e Saudi Pro League dal punto di vista economico sono scenari sicuramente intriganti, mentre in Europa il Barcellona può rappresentare una vera insidia. Il fatto che la Juve sia più vicina a qualificarsi alla prossima Champions League, come già spiegato, è sicuramente un fattore positivo. E, portoghese per portoghese, una sorta di invito c'era già stato dal suo connazionale Conceicao che in conferenza disse: "Se mi chiede qualcosa, gli dico che la Juve è un grande club. Non l’ho sentito, ma gli direi che qua si deve vincere. Tutte le squadre del mondo vorrebbero averlo".
Se voi foste un dirigente della Juve su quale parametro zero vi buttereste? Beh, loro stanno andando dritti su Bernardo Silva. E questo si sapeva già. La novità è che si inizia a fare sul serio e prendere contatti con l'agente del portoghese, che è una vecchia conoscenza della Juve: Jorge Mendes. Esatto, il super procuratore di Cristiano Ronaldo. Il che, per la Juve, è una buona notizia, perché i rapporti tra Mendes e la Juve sono sempre stati molto buoni e rimangono ottimi.
La chiave per la trattativa
E questa potrebbe essere un chiave importante per la trattativa, visto che ci sono altri club interessati in Europa, ma Mendes conosce bene l'ambiente juventino e lo ritiene l'ideale per un professionista come Bernardo Silva. Avendola frequentata a lungo, Mendes conosce la Continassa e conosce il modo di lavorare del club che, quindi, parte con qualche punto in più rispetto alla concorrenza.
Il problema restano i soldi. Attualmente Bernardo Silva guadagna 10 milioni di euro a stagione nel City. Per la Juve è complesso arrivare a quella cifra, ma potrebbe fare un'eccezione, visto che il giocatore non avrebbe costo di cartellino. L'altra condizione è che la squadra partecipi alla Champions League, sia per una questione economica che per la volontà di Silva di continuare a disputare la competizione. E dopo la vittoria sul Bologna, la Champions è un po' più vicina. Anche Bernardo Silva?