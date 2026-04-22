Pogba e la sua Juve, il Polpo torna a parlare: "Durante la finale di Champions ho pensato..."

I problemi con Mourinho

Sempre sullo Special One Pogba ha spiegato perché non è andato tutto rose e fiori: "All’inizio eravamo tranquilli, parlavamo molto, era divertente". Secondo la mezz'ala, uno dei fattori che ha inciso intorno a lui e al tecnico è stato il peso mediatico, con le continue domande sugli infortuni e il futuro: "Si parlava sempre di me, sempre Pogba… e questo probabilmente lo irritò". Poi il francese ha aggiunto: "Il rispetto per l’allenatore non è mai venuto meno. Sono loro a decidere, sono i capi. All'inizio eravamo molto rilassati, ci scambiavamo messaggi e cose del genere. È un tipo molto simpatico. È una persona divertente. È davvero speciale, a dire il vero. E, col tempo, credo che gli infortuni abbiano creato questa frattura".