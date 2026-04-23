Juve, occhi mercato sulla freccia dell’Atalanta. Cambiaso-Barcellona: cosa c’è di vero

C’è una freccia mancina che sta facendo girare la testa alla Signora. Lorenzo Bernasconi , infatti, può diventare un importante uomo-mercato la prossima stagione. Con la Juve tutt’altro che insensibile agli sviluppi di carriera del laterale cremasco. Merito della grande stagione vissuta finora con l’ Atalanta e che l’ha visto imporsi come uno dei migliori esterni del campionato italiano. Sinistro vellutato coniugato alla grande capacità di corsa che lo rendono un laterale dalla spinta propulsiva micidiale e inesauribile. Tanto da essersi imposto come uno dei titolarissimi della Dea sia con al timone Ivan Juric (l’ha fatto debuttare in A lo scorso 15 settembre contro il Lecce) sia dall’avvento di Raffaele Palladino in panchina.

Gasperini e la Roma: il tentativo fallito per Bernasconi

Il primo a notarlo e soprattutto a dargli fiducia era stato, però, quel Gian Piero Gasperini, che a gennaio avrebbe fatto carte false per averlo di nuovo alle proprie dipendenze anche alla Roma. Niente da fare. Eppure anche Bernasconi non era rimasto insensibile dinanzi al richiamo del tecnico che l’aveva portato in Prima Squadra all’Atalanta e fatto allenare in pianta stabile tra i grandi. Il preludio al boom di questa stagione dopo l’ottima annata nelle fila della formazione Under 23 in Serie C. Motivo per cui il Gasp l’aveva richiesto a gran voce durante la finestra invernale di trattative. Col club giallorosso arrivato a mettere sul piatto ben 15 milioni più bonus per accaparrarselo. La famiglia Percassi, tuttavia, è stata irremovibile sulle proprie posizioni: non se ne parla. E così effettivamente è stato. Da capire se a giugno la Roma tornerà alla carica. Probabile.

Juventus in pole per Bernasconi: strategie di mercato e concorrenza

Molto dipenderà anche da chi tirerà le fila e avrà pieni poteri dalle parti di Trigoria. Situazione questa tutt’altro che semplice da delineare e decifrare al momento. Ecco perché la Juve potrebbe approfittarne per balzare in pole. I bianconeri hanno deciso di prendere un laterale mancino nel mercato estivo e il nome di Bernasconi piace parecchio, al netto del futuro di Andrea Cambiaso (fa gola al Barcellona, che potrebbe avanzare presto una proposta ufficiale). Nel frattempo a Bergamo hanno blindato Berna col prolungamento del contratto fino al 2030, accompagnato da un robusto adeguamento di stipendio. Uno step inevitabile visto che fino a poche settimane fa percepiva ancora un ingaggio da Serie C.

Quanto costa Bernasconi alla Juve

Eh già, il nome dell’esterno classe 2003 era finito nei radar bianconeri fin dai tempi della Lega Pro. Negli ultimi mesi poi il monitoraggio è diventato costante e ha prodotto i primi approcci diretti verso il suo agente Roberto De Fanti. Un interesse quello proveniente dalla Continassa che porta il gradimento sia dei dirigenti sia dello staff tecnico capitanato da Luciano Spalletti. Giovane, di talento e italiano: queste le skills che hanno fatto breccia nei bianconeri. Il resto è storia recente. Anche ieri sera alla New Balance Arena in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio era presente un emissario juventino per studiarlo ancora una volta da vicino. E così accadrà pure nelle prossime settimane in campionato.

A testimonianza di come la Signora stia facendo sul serio per il numero 47. Per strapparlo all’Atalanta servono però almeno 25 milioni. Non pochi, anche se per Bernasconi si prospetta a giugno una chiamata da parte del commissario tecnico ad interim della Nazionale Baldini. Il che potrebbe far, ulteriormente, impennare le sue quotazioni. Un passo alla volta. Ci sarà tempo e modo di approfondire la questione. Intanto, ieri contro la Lazio in Coppa Italia il giocatore è uscito per un fastidio al ginocchio destro dopo un contrasto di gioco: le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni. L’Atalanta, in ogni caso, fa gli scongiuri.

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