Allegri e Spalletti allo specchio, l'analogia mercato e l'elisir: dentro Milan-Juve

“Se è cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l’esser toscano”. Eh sì, quanto godimento ci recherebbe la possibilità di lasciar raccontare una roba come Milan-Juventus a quel malmostoso geniale che fu Curzio Malaparte, “toscano maledetto” come altri mai e dunque perfetto per introdurre questa sfida tra due geniacci della panchina come Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti (in rigoroso ordine di ospitalità da calendario, sia chiaro). Diversi per storie, vicende e personalità, Allegri e Spalletti sono più simili di quanto possa sembrare nell’approccio al calcio. Certo, il tecnico bianconero è più affabulante e immaginifico nel racconto e nella produzione di calcio offensivo (andate però a rivedervi il Cagliari di Max), ma al di là delle differenze dialettiche entrambi mettono al centro del campo i calciatori e sanno di dipendere dalle loro qualità, intese in senso assai ampio: «Penso che una delle qualità migliori di un allenatore sia quella di farsi comprare i calciatori. La sintesi è questa: ci vogliono calciatori forti che abbiano personalità, il livello». Così Spalletti, a inizio febbraio, ha dettato la linea fondamentale che dovrà seguire la Juventus sul mercato prossimo venturo, una linea che farà da guida anche al Milan dove Allegri è stato chiamato per lo stesso motivo: risolvere una crisi.