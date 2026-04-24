Quasi 300 milioni per una cantera da capolista: così la Juve salva il sistema

Juve, da Lirola a Soulé

Particolarmente florido, sì, per le annate ‘99 e 2000: hanno prodotto Bellanova, Pobega, Brescianini e Gabbia. Da Vinovo, in media, è transitato poco più di un giocatore di ogni singolo club di A. Basta guardare la classifica partendo dal basso: Pol Lirola, ora al Verona, non ha rispettato le tante aspettative intorno a lui, ma ha comunque un vissuto ad alti livelli. Nel Pisa spiccano Iling-Junior e Tourè, che sono stati dei pilastri della Next Gen. La risalita della graduatoria passa anche da nomi illustri: Matias Soulè della Roma, per buona parte dell’attuale dirigenza bianconera, è considerato un rimpianto alla Continassa.