Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito virale

La Juventus si muove con decisione sul mercato estivo e ha individuato in Bernardo Silva uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Il talento del Manchester City rappresenta un profilo di altissimo livello, capace di alzare immediatamente la qualità della rosa. Nonostante la concorrenza di altri club europei e alcune sirene provenienti dalla MLS, i bianconeri stanno lavorando con insistenza per provare a chiudere l’operazione. I primi contatti sono già stati avviati e l’interesse è concreto. Torino viene vista come una destinazione credibile e affascinante. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla proposta tecnica. Un possibile innesto visto bene anche da un ex giocatore bianconero.