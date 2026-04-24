Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito virale

La Juventus si muove con decisione sul mercato estivo e ha individuato in Bernardo Silva uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Il talento del Manchester City rappresenta un profilo di altissimo livello, capace di alzare immediatamente la qualità della rosa. Nonostante la concorrenza di altri club europei e alcune sirene provenienti dalla MLS, i bianconeri stanno lavorando con insistenza per provare a chiudere l’operazione. I primi contatti sono già stati avviati e l’interesse è concreto. Torino viene vista come una destinazione credibile e affascinante. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla proposta tecnica. Un possibile innesto visto bene anche da un ex giocatore bianconero.
ll commento dell'ex Danilo
Fondamentale nella trattativa è il lavoro dell’agente Jorge Mendes, che ha già messo in contatto le parti. Il super procuratore conosce bene l’ambiente juventino e considera il club una scelta ideale per un professionista come Bernardo Silva. La dirigenza bianconera sta cercando di convincere il giocatore illustrandogli un progetto tecnico preciso e ambizioso, elemento che potrebbe fare la differenza rispetto ad altre offerte.
La familiarità di Mendes con la realtà della Continassa rappresenta un vantaggio strategico. Inoltre, alcune figure che sono state vicine al mondo Juventus vedono positivamente questa possibile operazione. Tra queste c’è Danilo, ex capitano bianconero, che ha espresso entusiasmo sui social con un commento a un post abbastanza eloquente con l'emoji di una faccina e gli occhi a cuore. Un commento diventato virale.
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