Agnelli torna nello sport con Chiellini! "Due elementi in circolo": l'ultimo progetto

Andrea Agnelli è pronto a tornare in gioco. Dopo l’uscita di scena dalla Juventus, l’ex presidente bianconero è pronto a riaprire un capitolo nel mondo del calcio, e più in generale dello sport, con un progetto ambizioso e strutturato. Al suo fianco ci sono Giorgio Chiellini, oggi director of football strategy della Vecchia Signora, e Rocco Benetton: insieme hanno lanciato una nuova piattaforma, Gamma Waves, che punta a ridefinire le regole del settore, intrecciando proprietà sportive e innovazione tecnologica. Il progetto nasce con una dotazione di 55 milioni di euro, in parte consistente fornita dai soci fondatori. Il traguardo però è quello dei 100 milioni. "Non sto cercando di dimostrare nulla", ha detto Agnelli al Financial Times, dove ha presentato il progetto. "Ho appena compiuto 50 anni, quindi c’è ancora spazio per scrivere un’altra pagina entusiasmante con il team di Gamma Waves".
Un nuovo inizio: nasce Gamma Waves
Andrea Agnelli ha sempre puntato sul mondo dello sport con una visione che guarda oltre i modelli tradizionali. E il nuovo progetto va proprio in questa direzione: "Gamma Waves, una società di investimento a capitale permanente con l’ambizione di costruire una piattaforma innovativa focalizzata sullo sport, nasce oggi – si legge nella nota ufficiale -. Con sede ad Amsterdam, la società è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, con l’obiettivo di creare nuovo valore attraverso:
- Sport IP (proprietà intellettuali): asset in settori globali di forte richiamo come basket, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., in grado di offrire una portata e una credibilità uniche;
- Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano a scalare perché, da soli, non dispongono di incentivi e distribuzione sufficienti per affermarsi accanto alle IP".
L’incontro tra sport e tecnologia
Il cuore del progetto è l’integrazione tra diritti sportivi e tecnologia. Il progetto nasce con l’idea di colmare il divario tra questi due mondi, costruendo una piattaforma capace di accelerare lo sviluppo di entrambi: "Gamma Waves mira a colmare questo divario costruendo una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech. Una convinzione semplice è alla base di questa iniziativa: il gioco è cambiato e la prossima era dello sport sarà plasmata da chi saprà connettere ciò che storicamente è stato separato. Un gioco semplice è diventato un prodotto globale; oggi sta diventando digitale, immersivo e personalizzato, trainato da nuove generazioni, nuovi formati e da un mondo in cui atleti, creator e comunità plasmano ogni giorno l’attenzione".
La visione di Agnelli e come opererà la società
Al centro del progetto resta la trasformazione del modo in cui lo sport viene vissuto e lo ha spiegato Andrea Agnelli come riportato anche da Calcio e Finanza: "Lo sport è una delle poche cose che le persone sentono davvero, ma il modo in cui viene vissuto sta cambiando radicalmente. Il gioco di domani è non convenzionale e richiede un approccio non convenzionale. La nostra ambizione è guidare l’innovazione rispettando al tempo stesso l’eredità e il valore culturale dello sport, creando così un circolo virtuoso di valore tra questi due elementi". La società opererà con una logica di lungo periodo, senza inseguire le mode del momento, ma costruendo progressivamente un ecosistema solido: "Gamma Waves è profondamente radicata nello sport e si fonda su una convinzione chiara: il valore più interessante si crea all’intersezione tra Sport IP e Sports Tech, ridefinendo il modo in cui lo sport viene praticato, fruito e monetizzato.
La società acquisirà partecipazioni di minoranza in competizioni, club, squadre, atleti e nuovi formati orientati al futuro, investendo al contempo in aziende Sports Tech in fase di crescita, dove l’adozione è in accelerazione e l’impatto misurabile: dal coinvolgimento dei tifosi alla performance di atleti e team, fino all’analisi dei dati, alla produzione automatizzata di contenuti tramite IA e all’ecosistema dell’atleta connesso. Collegando questi investimenti, Gamma Waves costruisce una rete auto-rinforzante: le intuizioni generate dalle Sport IP aiutano a selezionare e accelerare la tecnologia, mentre la tecnologia, testata e sviluppata con partner reali, rafforza la performance e la crescita delle IP, grazie a esecuzione operativa diretta, incentivi allineati, partnership a livello di governance e KPI guidati dall’innovazione. Gamma Waves non inseguirà cicli di hype. Costruirà con pazienza, asset dopo asset, partnership dopo partnership, con un orizzonte di lungo periodo. Le decisioni di investimento saranno guidate dal Chief Investment Officer, Kyang Yung, insieme a un gruppo selezionato di giovani professionisti di talento".
Su cosa si concentrerà il progetto
Il valore dell’iniziativa risiede anche nella complementarità dei suoi protagonisti e nella struttura operativa che si intende costruire, come ha spiegato il Chief Investment Officer, Kyang Yung "Sono entusiasta di unirmi ad Andrea, Rocco e Giorgio – tre figure altamente complementari, la cui esperienza combinata nelle Sport IP è eccezionale. Gamma Waves riunisce proprietari, operatori e atleti allo stesso tavolo, un approccio potente e raro. Come investitore orientato alla crescita tecnologica, vedo un’opportunità unica di applicare una rigorosa allocazione del capitale, una governance solida e competenze di scaling ad asset che si trovano nel cuore della cultura globale". Poi nelle dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza si legge anche: "Dopo il lancio odierno, Gamma Waves si concentrerà su:
- la creazione di partnership di lungo periodo con franchigie sportive e operatori di competizioni orientati al futuro,
- investimenti in società selezionate che rafforzano il modo in cui lo sport viene vissuto, misurato e fruito,
- la costruzione di una piattaforma operativa che aiuti i partner a giocare oggi la partita di domani senza perdere autenticità".
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Andrea Agnelli è pronto a tornare in gioco. Dopo l’uscita di scena dalla Juventus, l’ex presidente bianconero è pronto a riaprire un capitolo nel mondo del calcio, e più in generale dello sport, con un progetto ambizioso e strutturato. Al suo fianco ci sono Giorgio Chiellini, oggi director of football strategy della Vecchia Signora, e Rocco Benetton: insieme hanno lanciato una nuova piattaforma, Gamma Waves, che punta a ridefinire le regole del settore, intrecciando proprietà sportive e innovazione tecnologica. Il progetto nasce con una dotazione di 55 milioni di euro, in parte consistente fornita dai soci fondatori. Il traguardo però è quello dei 100 milioni. "Non sto cercando di dimostrare nulla", ha detto Agnelli al Financial Times, dove ha presentato il progetto. "Ho appena compiuto 50 anni, quindi c’è ancora spazio per scrivere un’altra pagina entusiasmante con il team di Gamma Waves".
Un nuovo inizio: nasce Gamma Waves
Andrea Agnelli ha sempre puntato sul mondo dello sport con una visione che guarda oltre i modelli tradizionali. E il nuovo progetto va proprio in questa direzione: "Gamma Waves, una società di investimento a capitale permanente con l’ambizione di costruire una piattaforma innovativa focalizzata sullo sport, nasce oggi – si legge nella nota ufficiale -. Con sede ad Amsterdam, la società è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, con l’obiettivo di creare nuovo valore attraverso:
- Sport IP (proprietà intellettuali): asset in settori globali di forte richiamo come basket, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., in grado di offrire una portata e una credibilità uniche;
- Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano a scalare perché, da soli, non dispongono di incentivi e distribuzione sufficienti per affermarsi accanto alle IP".
L’incontro tra sport e tecnologia
Il cuore del progetto è l’integrazione tra diritti sportivi e tecnologia. Il progetto nasce con l’idea di colmare il divario tra questi due mondi, costruendo una piattaforma capace di accelerare lo sviluppo di entrambi: "Gamma Waves mira a colmare questo divario costruendo una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech. Una convinzione semplice è alla base di questa iniziativa: il gioco è cambiato e la prossima era dello sport sarà plasmata da chi saprà connettere ciò che storicamente è stato separato. Un gioco semplice è diventato un prodotto globale; oggi sta diventando digitale, immersivo e personalizzato, trainato da nuove generazioni, nuovi formati e da un mondo in cui atleti, creator e comunità plasmano ogni giorno l’attenzione".