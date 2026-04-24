Agnelli torna nello sport con Chiellini! "Due elementi in circolo": l'ultimo progetto

Andrea Agnelli è pronto a tornare in gioco . Dopo l’uscita di scena dalla Juventus , l’ex presidente bianconero è pronto a riaprire un capitolo nel mondo del calcio, e più in generale dello sport, con un progetto ambizioso e strutturato. A l suo fianco ci sono Giorgio Chiellini, oggi director of football strategy della Vecchia Signora, e Rocco Benetton : insieme hanno lanciato una nuova piattaforma, Gamma Waves, che punta a ridefinire le regole del settore, intrecciando proprietà sportive e innovazione tecnologica. Il progetto nasce con una dotazione di 55 milioni di euro , in parte consistente fornita dai soci fondatori. Il traguardo però è quello dei 100 milioni . "Non sto cercando di dimostrare nulla" , ha detto Agnelli al Financial Times, dove ha presentato il progetto. "Ho appena compiuto 50 anni, quindi c’è ancora spazio per scrivere un’altra pagina entusiasmante con il team di Gamma Waves".

Un nuovo inizio: nasce Gamma Waves

Andrea Agnelli ha sempre puntato sul mondo dello sport con una visione che guarda oltre i modelli tradizionali. E il nuovo progetto va proprio in questa direzione: "Gamma Waves, una società di investimento a capitale permanente con l’ambizione di costruire una piattaforma innovativa focalizzata sullo sport, nasce oggi – si legge nella nota ufficiale -. Con sede ad Amsterdam, la società è stata fondata da Andrea Agnelli, Rocco Benetton e Giorgio Chiellini, con l’obiettivo di creare nuovo valore attraverso:

Sport IP (proprietà intellettuali) : asset in settori globali di forte richiamo come basket, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., in grado di offrire una portata e una credibilità uniche;

: asset in settori globali di forte richiamo come basket, hockey, cricket, tennis, baseball, rugby, ecc., in grado di offrire una portata e una credibilità uniche; Sports Tech: prodotti tecnologici sportivi di alta qualità che spesso faticano a scalare perché, da soli, non dispongono di incentivi e distribuzione sufficienti per affermarsi accanto alle IP".

L’incontro tra sport e tecnologia

Il cuore del progetto è l’integrazione tra diritti sportivi e tecnologia. Il progetto nasce con l’idea di colmare il divario tra questi due mondi, costruendo una piattaforma capace di accelerare lo sviluppo di entrambi: "Gamma Waves mira a colmare questo divario costruendo una piattaforma multi-franchise e utilizzandola, in modo selettivo e responsabile, come acceleratore per la crescita del portafoglio Sports Tech. Una convinzione semplice è alla base di questa iniziativa: il gioco è cambiato e la prossima era dello sport sarà plasmata da chi saprà connettere ciò che storicamente è stato separato. Un gioco semplice è diventato un prodotto globale; oggi sta diventando digitale, immersivo e personalizzato, trainato da nuove generazioni, nuovi formati e da un mondo in cui atleti, creator e comunità plasmano ogni giorno l’attenzione".