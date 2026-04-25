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Milan-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri attesi dalla sfida contro l'ex Allegri per tenersi stretto un posto in Champions League
2 min
Milan-JuventusSerie A
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L'obiettivo Champions è lì a portata di mano per la Juve e uno degli ultimi scogli in questo finale di stagione è rappresentato dalla trasferta contro il Milan. Le due squadre sono divise soltanto da tre punti, mentre sono cinque quelli che separano i bianconeri dal quinto posto occupato in cooabitazione da Como e Roma. L'occasione, dunque, è quella di provare a mantenere invariate le distanze dalle inseguitrici, con un successo che darebbe continuità agli ultimi risultati trovati dalla squadra di Spalletti. Il tecnico bianconero conserva qualche dubbio di formazione, soprattutto per le condizioni di Thuram e Yildiz che negli ultimi giorni si è allenato a parte. 

Milan-Juve, orario e dove vederla

Milan Juventus si affronteranno il 26 aprile nel match valido per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica a Milano, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Arbitro: sig. Sozza

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