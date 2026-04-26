"Da piccolo giochi per quello", Kalulu e il credo Spalletti: "Juve, gli assist me li tengo"

Termina a reti bianche il big match tra Milan e Juventus , replicando lo 0-0 dell’andata. Al Meazza va in scena una gara bloccata, povera di emozioni e con rare occasioni da gol. Nel primo tempo Thuram trova la rete, ma l’arbitro annulla tutto per posizione irregolare. A inizio ripresa Saelemaekers sfiora il vantaggio colpendo la traversa. In classifica non cambia nulla: la formazione di Allegri resta avanti di tre punti su quella di Spalletti . Al termine della sfida è Kalulu ad analizzare il pareggio.

Kalulu: "Il primo a essere deluso"

Kalulu analizza la partita a Dazn: "Vero che siamo stati in equilibrio, anche loro hanno forza nel ripartire. Dal punto di vista offensivo anche noi difensori potevamo portare un po’ di più la palla, un po’ più di movimento da dietro per liberare i nostri attaccanti. Abbiamo avuto meno occasioni del solito, ma di fronte c’era una squadra organizzata. Ero il primo deluso sul campo per non essermi messo in posizione di fare cross: ho avuto troppe poche situazioni. Gli assist li tengo per le prossime…".

Kalulu e la richiesta di Spalletti

Il difensore continua: "Di fronte c’era una squadra che ti dà la sensazione di poter gestire la palla di più, ma sappiamo che la loro forza è quella di essere lento e basso e poi con Leao, Pulisic o Rabiot possono mettersi in un’altra posizione molto velocemente. Noi difensori andavamo avanti ma senza lasciare troppo spazio dietro". Sulla richiesta di Spalletti di andare in avantI: "Mi diverto tantissimo a giocare così, ogni partita non gioco mai nella stessa maniera: da piccolo giochi per attaccare, ad andare sopra mi diverto, sento che posso fare questa differenza. È stato divertente e semplice da accettare".

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