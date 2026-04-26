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Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti e Allegri, scontro Champions

I bianconeri sfidano il Diavolo con un obiettivo chiaro: vincere, allontanare le avversarie e avvicinarsi al secondo posto
4 min
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20:45
Serie A - 26.04.2026
Stadio Giuseppe Meazza

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La Juve tenta l'aggancio al Milan, i rossoneri tentano quello al Napoli. La corsa Champions rimane serratissima, perché dietro continuano a correre e così bianconeri e rossoneri provano a conquistare tre punti pesantissimi per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. La squadra di Luciano Spalletti, a 66 punti, è a 3 lunghezze da quella di Massimiliano Allegri, che a sua volta è a -3 dal Napoli di Antonio Conte (venerdì vittorioso sulla Cremonese). Un match nel quale la Juve ritrova anche Vlahovic tra i convocati, e che proverà a vincere dando continuità all'ottima striscia di risultati: tre vittorie nelle ultime tre partite, cinque successi e un pareggio nelle ultime sei gare. Nell'andata a Torino il match terminò a reti inviolate, con l'errore di Pulisic dal dischetto: come finirà a San Siro?

17:55

Lotta Champions agguerrita: la classifica

La lotta per un posto in Champions League resta più agguerrita che mai. Como e Roma hanno vinto e quindi la sfida tra Milan e Juve sarà importante come non mai. Manca poco alla fine del campionato (qui il calendario delle squadre in lotta per il quarto posto) e si prospetta una finale di stagione ricco di emozioni.

  1. Inter 78*
  2. Napoli 69
  3. Milan 66*
  4. Juve 63*
  5. Como 61
  6. Roma 61
  7. Atalanta 54*
  8. Bologna 48
  9. Lazio 47*
  10. Sassuolo 46
  11. Udinese 43*
  12. Parma 42
  13. Torino 40*
  14. Genoa 39
  15. Fiorentina 37
  16. Cagliari 33*
  17. Lecce 29
  18. Cremonese 28
  19. Verona 19
  20. Pisa 18

17:51

Juve, i convocati per il Milan: le scelte su Yildiz, Thuram e tre recuperi importanti

La Juve si prepara a sfidare il Milan e Spalletti potrà contare su tre recuperi importanti. Tra i convocati, infatti, tornano Perin, Vlahovic e Adzic. Presenti anche Thuram e Yildiz, che in settimana hanno avuti alcuni fastidi fisici ma sono recuperati e pronti per la partita.

PORTIERI: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio;
DIFENSORI: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso;
CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie;
ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.

17:45

Milan-Juve, dove vedere la partita in tv e in streaming

Milan e Juventus si affronteranno il 26 aprile nel match valido per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica a Milano, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Stadio San Siro - Milano

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