Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti e Allegri, scontro Champions

La Juve tenta l'aggancio al Milan , i rossoneri tentano quello al Napoli . La corsa Champions rimane serratissima, perché dietro continuano a correre e così bianconeri e rossoneri provano a conquistare tre punti pesantissimi per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. La squadra di Luciano Spalletti , a 66 punti, è a 3 lunghezze da quella di Massimiliano Allegri , che a sua volta è a -3 dal Napoli di Antonio Conte (venerdì vittorioso sulla Cremonese). Un match nel quale la Juve ritrova anche Vlahovic tra i convocati , e che proverà a vincere dando continuità all'ottima striscia di risultati: tre vittorie nelle ultime tre partite, cinque successi e un pareggio nelle ultime sei gare. Nell'andata a Torino il match terminò a reti inviolate, con l'errore di Pulisic dal dischetto : come finirà a San Siro?

17:55

Lotta Champions agguerrita: la classifica

La lotta per un posto in Champions League resta più agguerrita che mai. Como e Roma hanno vinto e quindi la sfida tra Milan e Juve sarà importante come non mai. Manca poco alla fine del campionato (qui il calendario delle squadre in lotta per il quarto posto) e si prospetta una finale di stagione ricco di emozioni.

Inter 78* Napoli 69 Milan 66* Juve 63* Como 61 Roma 61 Atalanta 54* Bologna 48 Lazio 47* Sassuolo 46 Udinese 43* Parma 42 Torino 40* Genoa 39 Fiorentina 37 Cagliari 33* Lecce 29 Cremonese 28 Verona 19 Pisa 18

17:51

Juve, i convocati per il Milan: le scelte su Yildiz, Thuram e tre recuperi importanti

La Juve si prepara a sfidare il Milan e Spalletti potrà contare su tre recuperi importanti. Tra i convocati, infatti, tornano Perin, Vlahovic e Adzic. Presenti anche Thuram e Yildiz, che in settimana hanno avuti alcuni fastidi fisici ma sono recuperati e pronti per la partita.

PORTIERI: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio;

DIFENSORI: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso;

CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie;

ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.

17:45

Milan-Juve, dove vedere la partita in tv e in streaming

Milan e Juventus si affronteranno il 26 aprile nel match valido per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica a Milano, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Stadio San Siro - Milano