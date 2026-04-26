Milan-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti e Allegri, scontro Champions

La Juve tenta l'aggancio al Milan, i rossoneri tentano quello al Napoli. La corsa Champions rimane serratissima, perché dietro continuano a correre e così bianconeri e rossoneri provano a conquistare tre punti pesantissimi per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. La squadra di Luciano Spalletti, a 66 punti, è a 3 lunghezze da quella di Massimiliano Allegri, che a sua volta è a -3 dal Napoli di Antonio Conte (venerdì vittorioso sulla Cremonese). Un match nel quale la Juve ritrova anche Vlahovic tra i convocati, e che proverà a vincere dando continuità all'ottima striscia di risultati: tre vittorie nelle ultime tre partite, cinque successi e un pareggio nelle ultime sei gare. Nell'andata a Torino il match terminò a reti inviolate, con l'errore di Pulisic dal dischetto: come finirà a San Siro?
17:55
Lotta Champions agguerrita: la classifica
La lotta per un posto in Champions League resta più agguerrita che mai. Como e Roma hanno vinto e quindi la sfida tra Milan e Juve sarà importante come non mai. Manca poco alla fine del campionato (qui il calendario delle squadre in lotta per il quarto posto) e si prospetta una finale di stagione ricco di emozioni.
- Inter 78*
- Napoli 69
- Milan 66*
- Juve 63*
- Como 61
- Roma 61
- Atalanta 54*
- Bologna 48
- Lazio 47*
- Sassuolo 46
- Udinese 43*
- Parma 42
- Torino 40*
- Genoa 39
- Fiorentina 37
- Cagliari 33*
- Lecce 29
- Cremonese 28
- Verona 19
- Pisa 18
17:51
Juve, i convocati per il Milan: le scelte su Yildiz, Thuram e tre recuperi importanti
La Juve si prepara a sfidare il Milan e Spalletti potrà contare su tre recuperi importanti. Tra i convocati, infatti, tornano Perin, Vlahovic e Adzic. Presenti anche Thuram e Yildiz, che in settimana hanno avuti alcuni fastidi fisici ma sono recuperati e pronti per la partita.
PORTIERI: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio;
DIFENSORI: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso;
CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie;
ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.
17:45
Milan-Juve, dove vedere la partita in tv e in streaming
Milan e Juventus si affronteranno il 26 aprile nel match valido per la 34ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica a Milano, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.