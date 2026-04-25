Bremer, testa Juve: "Cosa mi ha detto Del Piero". Poi il consiglio mercato: "È di livello mondiale"

I consigli di Del Piero e Chiellini

Bremer la scorsa stagione ha subito un grave infortunio al crociato, che l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per molti mesi. Nonostante questo, il brasiliano sta tornando al meglio della condizione: "Quando torni dopo un crociato non è mai facile. Per quello ho voluto parlare con Del Piero e Chiellini. Alex è diventato quello che è dopo questo infortunio. Si dice che quando uno torna da un crociato non è mai uguale a prima. Per forza è così, ci vuole tempo, per lavorare e stare bene, soprattutto mentalmente. Anche a casa ho un fisioterapista e mi segue uno psicologo. Ora sto molto meglio, mi manca ancora qualcosina. È un percorso lungo, che non finisce. Sono sulla strada giusta e tornerò sicuramente sulla strada giusta. Chiellini e Del Piero mi hanno detto di avere pazienza. Quando rientri non si torna subito come prima, si hanno sempre dei problemini. È un percorso lungo, che va fatto. Bisogna allenarsi bene, mangiare bene, dormire bene. Sono sulla strada giusta".