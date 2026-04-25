Chiellini e la perfezione Juve: "Società modello anche nelle difficoltà. Qui c'è una garanzia". E sul futuro...

Milan-Juve e gli avversari Ibra e Allegri

Su Ibrahimovic in vista di Milan-Juve: "È il mio miglior nemico perché siamo stati compagni di squadra e ci siamo incontrati tante volte in partite che non potevano non essere importanti. L'ho sempre considerato un fuoriclasse e non ha vinto palloni d'oro soltanto perché ha avuto la sfortuna di vivere la sua carriera in mezzo a Messi e Ronaldo che sono due extraterrestri. Ma chi ci ha giocato insieme sa quanto è forte e quanto è in grado di poter fare la differenza. Nemico perché ha giocato sempre nelle squadre dove la rivalità era maggiore. Per me è sempre stato un banco di prova come difensore per alzare il mio livello di gioco. Il migliore è perché abbiamo un buon rapporto di stima reciproca. Sono contento sia nel mondo del calcio". Su Allegri: "La stagione del Milan è quella che mi aspettavo. Sono sempre stato convinto che il Milan è una squadra dove Max poteva trovare subito la quadratura e raggiungere la Champions League. Sin da inizio stagione ho sempre visto l'Inter come grande favorita per lo scudetto. Il Napoli che lo scorso anno ha vinto ha dovuto affrontare la Champions League e ti porta via tante energie. La rosa dell'Inter era quella più strutturata con l'incognita dell'allenatore, ma Chivu si è dimostrato all'altezza. Il Milan ha fatto un buon campionato facendo sognare per un certo periodo di poter star dietro all'Inter, ma personalmente ho sempre creduto in quel che ha detto Max. In questo momento c'è la griglia di partenza di inizio stagione, punto più o punto meno è così con l'eccezione del Como che ha fatto qualcosa di straordinario".