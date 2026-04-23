Chi è l'arbitro "portafortuna" di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni

Sozza in carriera ha arbitrato 10 partite della Juve: 4 vittorie bianconere, 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte . L'ultimo precedente è però forse il più interessante, almeno per gli scaramantici. L'arbitro della sezione di Seregno, infatti, ha diretto la partita contro la Roma terminata per 3-3, quella che ha dato il via alla rimonta Champions della squadra di Spalletti. Da quel giorno la Vecchia Signora non ha più perso in Serie A e la speranza è che la sua presenza possa essere di buon auspicio anche in una sfida decisiva come quella contro il Milan.

Però, non è tutto oro quel che luccica. Nell'aprile 2023 Sozza ha fischiato un rigore in favore del Bologna per un fallo in area di Danilo su Orsolini. L'episodio è stato particolare dato che dal campo l'arbitro non aveva fischiato il penalty, ma l'ha fatto dopo essere stato richiamato dal VAR ma senza rivedere l'azione al monitor. Come mai? Perché quel giorno al Dall'Ara il collegamento con la sala VAR di Lissone non funzionava.

Come se non bastasse, nel 2022 era stato invece Sarri, al tempo allenatore della Lazio, a lamentarsi apertamente di Sozza dopo una sconfitta contro il Napoli: "Mi sembra ci sia poco da commentare. C'era fallo anche sul gol di Kim su corner, perché lui per prendere posizione ha spinto Luis Alberto. Nell'era del Var, o si sbagliano o la seconda ipotesi è più preoccupante. Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: 'Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze'. Oggi in una partita corretta hanno ammonito tutti i nostri. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l'amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire".