Chi è l'arbitro "portafortuna" di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni

Tre e cinque. Non sono numeri a caso ma i punti che distanziano la Juve da Milan e Napoli (tre) e quelli dal Como (cinque). Finalmente i bianconeri sono entrati tra le prime quattro e ora l'obiettivo sarà rimanerci, e magari salire anche di qualche posizione in classifica. Per questo la prossima partita, che vedrà la squadra di Spalletti sfidare quella di Allegri, si prospetta fondamentale per il finale di stagione bianconero. Vincere sarà l'unica cosa che conta: vietato sbagliare.
L'arbitro di Milan-Juve
In vista dell'inizio della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la partita. A dirigere l'incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, con Perrotti e Rossi come suoi assistenti, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il VAR sarà Abisso, mentre l'AVAR Maresca.
Tra errori e buon auspici: i precedenti di Sozza
Sozza in carriera ha arbitrato 10 partite della Juve: 4 vittorie bianconere, 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte. L'ultimo precedente è però forse il più interessante, almeno per gli scaramantici. L'arbitro della sezione di Seregno, infatti, ha diretto la partita contro la Roma terminata per 3-3, quella che ha dato il via alla rimonta Champions della squadra di Spalletti. Da quel giorno la Vecchia Signora non ha più perso in Serie A e la speranza è che la sua presenza possa essere di buon auspicio anche in una sfida decisiva come quella contro il Milan.
Però, non è tutto oro quel che luccica. Nell'aprile 2023 Sozza ha fischiato un rigore in favore del Bologna per un fallo in area di Danilo su Orsolini. L'episodio è stato particolare dato che dal campo l'arbitro non aveva fischiato il penalty, ma l'ha fatto dopo essere stato richiamato dal VAR ma senza rivedere l'azione al monitor. Come mai? Perché quel giorno al Dall'Ara il collegamento con la sala VAR di Lissone non funzionava.
Come se non bastasse, nel 2022 era stato invece Sarri, al tempo allenatore della Lazio, a lamentarsi apertamente di Sozza dopo una sconfitta contro il Napoli: "Mi sembra ci sia poco da commentare. C'era fallo anche sul gol di Kim su corner, perché lui per prendere posizione ha spinto Luis Alberto. Nell'era del Var, o si sbagliano o la seconda ipotesi è più preoccupante. Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: 'Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze'. Oggi in una partita corretta hanno ammonito tutti i nostri. Abbiamo affrontato una squadra forte, che poteva vincere anche in un altro modo, ma così ci lascia l'amaro in bocca. Credo che i vertici arbitrali debbano intervenire".
L'incubo di Kalulu e il rigore assurdo in Atalanta-Juve: occhio al VAR
Per quanto riguarda il VAR, Abisso ha arbitrato diverse partite della Juve come Video Assistant Referee, ma in due delle sei partite di queste stagioni sono arrivati degli errori evidenti. Era infatti lui al VAR in occasione del rosso di Kalulu dopo la simulazione di Bastoni in Inter-Juve. Come detto più e più volte, in quel caso Abisso non era potuto intervenire per correggere La Penna perché il regolamento non permette ancora di farlo quando si tratta di espulsioni per seconda ammonizione (ma lo si potrà fare a partire dai Mondiali 2026).
Ha fatto molto discutere, poi, il rigore concesso all'Atalanta per tocco di mano di Bremer in Atalanta-Juve in Coppa Italia, match vinto dai nerazzurri per 3-0. Un penalty che fino a pochi anni fa non sarebbe mai stato concesso visto che il cross di Ederson era arrivato a pochissimi metri dal difensore brasiliano, che ha toccato la palla con il braccio ma in maniera totalmente fortuita. Non a caso sul campo Fabbri aveva lasciato proseguire ma è stato proprio Abisso al VAR a richiamare l'arbitro e fargli cambiare decisione sfruttando un fermo immagine.
"Sei sempre tu Maresca"
Pochi i precedenti al VAR di Maresca, che in Milan-Juve sarà AVAR. L'arbitro della sezione di Napoli, però, è uno dei direttori di gara più famosi di tutta la Serie A. E non è per forza di cose un complimento. Nella finale di Coppa Italia 2023/24 non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien proprio ai danni di Vlahovic ma l'episodio più famoso è senza ombra di dubbio quello che lo lega ad Antonio Conte. In un Udinese-Inter in tempo di Covid l'ex allenatore bianconero, ora al Napoli, gli ha infatti urlato il famosissimo: "Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu". Una frase iconica, che ha fatto la storia di questo sport.
Un altro episodio da ricordare è stata la scelta di non voler più dirigere partite del Napoli, squadra della sua città. L'arbitro Guida in un'intervista aveva infatti spiegato: "Io e Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e può essere che avvenga, ma sia io che lui abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, nonostante avessimo avuto la proposta. Non ci sono limiti territoriali, abbiamo preso questa decisione e dè quella che ritenevamo più opportuna. Vivo in provincia di Napoli, mia moglie ha un'attività e ho tre figli, è soltanto una scelta personale, voglio stare tranquillo".
Trentaquattesima giornata di Serie A: gli arbitri
Di seguito tutte le designazioni arbitrali della prossima giornata di campionato:
NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45
DOVERI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – PISA Sabato 25/04 h. 15.00
CALZAVARA
TRINCHIERI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: GIUA
AVAR: ABISSO
BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 h. 18.00
DI BELLO (foto)
BERTI – DI GIOIA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARESCA
AVAR: MERAVIGLIA
H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – SASSUOLO h. 12.30
MARINELLI
COSTANZO – CORTESE
IV: TURRINI
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
GENOA – COMO h. 15.00
LA PENNA
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TORINO – INTER h. 18.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – JUVENTUS h. 20.45
SOZZA
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30
SACCHI J.L.
VECCHI - MORO
IV: DI MARCO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45
BONACINA
PALERMO - ZANELLATI
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI
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Tre e cinque. Non sono numeri a caso ma i punti che distanziano la Juve da Milan e Napoli (tre) e quelli dal Como (cinque). Finalmente i bianconeri sono entrati tra le prime quattro e ora l'obiettivo sarà rimanerci, e magari salire anche di qualche posizione in classifica. Per questo la prossima partita, che vedrà la squadra di Spalletti sfidare quella di Allegri, si prospetta fondamentale per il finale di stagione bianconero. Vincere sarà l'unica cosa che conta: vietato sbagliare.
L'arbitro di Milan-Juve
In vista dell'inizio della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la partita. A dirigere l'incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, con Perrotti e Rossi come suoi assistenti, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il VAR sarà Abisso, mentre l'AVAR Maresca.