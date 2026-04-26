"Juve unica a voler vincere stasera. Non avete ancora visto il vero Conceicao, ve lo dimostrerò"

Si chiude senza reti il confronto tra Milan e Juventus , proprio come nella sfida d’andata. A San Siro prevale l’equilibrio (e la monotonia), con pochissime occasioni degne di nota. L’unico squillo arriva nel primo tempo con Thuram , ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Saelemaekers colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio rossonero. La distanza in classifica resta invariata: la squadra di Allegri mantiene 3 punti su quella guidata da Spalletti . I bianconeri restano quarti, ma vedono avvicinarsi Como e Roma, ora distanti solo tre lunghezze. Al termine della sfida sono Conceicao e Locatelli a parlare.

Conceicao a Dazn: "Non siamo contenti"

Conceicao analizza la prova della Juve a Dazn: "Non siamo contenti, volevamo vincere. Abbiamo fatto di più per vincere, siamo stati l’unica squadra ad avere l’opportunità di fare gol. Dobbiamo continuare e vincere le prossime partite per centrare l’obiettivo Champions. Mi sento bene, si vede che tutta la squadra sta bene: siamo un gruppo unito. Faccio ciò che mi chiede il mister, sto cercando di fare più gol ma credo di aver aiutato la squadra anche senza palla. Provo a fare sempre il meglio, e spero di aiutare la squadra in queste ultime partite".

Conceicao: "Non si è visto ancora il miglior Chico"

Conceicao a Sky: "Non era quello che volevamo questo pareggio. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, siamo stati l'unica squadra che voleva vincere però non siamo riusciti. È uscito un pareggio ma dobbiamo continuare e pensare alle prossime partite da vincere. Crescita? Sì, però non hanno visto ancora il miglior Conceicao, so delle mie potenzialità e cosa posso dare. In futuro lo dimostrerò. Posso fare più gol perché un giocatore con le mie qualità deve segnare di più, con calma so che riuscirò a fare quel che devo. Prestazione? Sappiamo di giocare bene ma dobbiamo continuare. Siamo una squadra che gioca bene a calcio ma dobbiamo dare continuità per vincere sempre più partite".