"Juve unica a voler vincere stasera. Non avete ancora visto il vero Conceicao, ve lo dimostrerò"

Si chiude senza reti il confronto tra Milan e Juventus, proprio come nella sfida d’andata. A San Siro prevale l’equilibrio (e la monotonia), con pochissime occasioni degne di nota. L’unico squillo arriva nel primo tempo con Thuram, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Saelemaekers colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio rossonero. La distanza in classifica resta invariata: la squadra di Allegri mantiene 3 punti su quella guidata da Spalletti. I bianconeri restano quarti, ma vedono avvicinarsi Como e Roma, ora distanti solo tre lunghezze. Al termine della sfida sono Conceicao e Locatelli a parlare.
Conceicao a Dazn: "Non siamo contenti"
Conceicao analizza la prova della Juve a Dazn: "Non siamo contenti, volevamo vincere. Abbiamo fatto di più per vincere, siamo stati l’unica squadra ad avere l’opportunità di fare gol. Dobbiamo continuare e vincere le prossime partite per centrare l’obiettivo Champions. Mi sento bene, si vede che tutta la squadra sta bene: siamo un gruppo unito. Faccio ciò che mi chiede il mister, sto cercando di fare più gol ma credo di aver aiutato la squadra anche senza palla. Provo a fare sempre il meglio, e spero di aiutare la squadra in queste ultime partite".
Conceicao: "Non si è visto ancora il miglior Chico"
Conceicao a Sky: "Non era quello che volevamo questo pareggio. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, siamo stati l'unica squadra che voleva vincere però non siamo riusciti. È uscito un pareggio ma dobbiamo continuare e pensare alle prossime partite da vincere. Crescita? Sì, però non hanno visto ancora il miglior Conceicao, so delle mie potenzialità e cosa posso dare. In futuro lo dimostrerò. Posso fare più gol perché un giocatore con le mie qualità deve segnare di più, con calma so che riuscirò a fare quel che devo. Prestazione? Sappiamo di giocare bene ma dobbiamo continuare. Siamo una squadra che gioca bene a calcio ma dobbiamo dare continuità per vincere sempre più partite".
Locatelli: "Potevamo girare palla più veloce"
Anche Locatelli parla a Dazn: "Sappiamo come il Milan prepara le partite, sapevamo sarebbero stati chiusi e compatti, dovevamo far bene le preventive. Potevamo girar palla più velocemente, abbiamo provato fino alla fine a fare gol: ora guardiamo alle prossime partite. Lo scontro con Modric? Abbiamo preso una botta, dispiace a chiunque ma un campione che esce da una partita del genere dispiace a tutti. Mi dispiace, gli ho chiesto scusa, mi ha detto che ho la testa dura e gli ho detto che ce l’ha anche lui. Spero che guarisca al più presto, spero sia solo una botta: complimenti a lui per il campione che è". Infine sulla lotta Champions: "Dobbiamo vincere le partite: se vinciamo le partite siamo dentro".
Si chiude senza reti il confronto tra Milan e Juventus, proprio come nella sfida d’andata. A San Siro prevale l’equilibrio (e la monotonia), con pochissime occasioni degne di nota. L’unico squillo arriva nel primo tempo con Thuram, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Saelemaekers colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio rossonero. La distanza in classifica resta invariata: la squadra di Allegri mantiene 3 punti su quella guidata da Spalletti. I bianconeri restano quarti, ma vedono avvicinarsi Como e Roma, ora distanti solo tre lunghezze. Al termine della sfida sono Conceicao e Locatelli a parlare.
Conceicao a Dazn: "Non siamo contenti"
Conceicao analizza la prova della Juve a Dazn: "Non siamo contenti, volevamo vincere. Abbiamo fatto di più per vincere, siamo stati l’unica squadra ad avere l’opportunità di fare gol. Dobbiamo continuare e vincere le prossime partite per centrare l’obiettivo Champions. Mi sento bene, si vede che tutta la squadra sta bene: siamo un gruppo unito. Faccio ciò che mi chiede il mister, sto cercando di fare più gol ma credo di aver aiutato la squadra anche senza palla. Provo a fare sempre il meglio, e spero di aiutare la squadra in queste ultime partite".
Conceicao: "Non si è visto ancora il miglior Chico"
Conceicao a Sky: "Non era quello che volevamo questo pareggio. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, siamo stati l'unica squadra che voleva vincere però non siamo riusciti. È uscito un pareggio ma dobbiamo continuare e pensare alle prossime partite da vincere. Crescita? Sì, però non hanno visto ancora il miglior Conceicao, so delle mie potenzialità e cosa posso dare. In futuro lo dimostrerò. Posso fare più gol perché un giocatore con le mie qualità deve segnare di più, con calma so che riuscirò a fare quel che devo. Prestazione? Sappiamo di giocare bene ma dobbiamo continuare. Siamo una squadra che gioca bene a calcio ma dobbiamo dare continuità per vincere sempre più partite".