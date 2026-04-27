Pagelle Juve: Bremer cancella Pulisic, Cambiaso cade nel tranello, Vlahovic sponsorizza Conceicao

A San Siro solo un pari e pochissime emozioni. Il big match per la Champions tra Allegri e Spalletti si è fermato alla rete annullata a Thuram per fuorigioco prima e poi alla traversa di Saelemaekers. La classifica resta invariata, con i rossoneri ancora a +3 sui bianconeri.
Di Gregorio 6
Incerto con i piedi, reattivo sulla bordata da fuori area di Rabiot. L'unico tiro nello specchio del match rossonero.
Kalulu 6
Non c'è verso che possa sbagliare match dal simile peso. Non servono miracoli - stavolta - e nemmeno gli straordinari nell'ultimo terzo.
Bremer 6.5
Stravince tutti i duelli con Pulisic, chiedendo di tanto il tanto, il contributo di Kelly. Non ha colpe sull'unica vera chance rossonera.
Kelly 6
Spalletti lo riprende più volte per chiedergli più rapidità in uscita palla. Ma la prova rimane ampiamente sufficiente.
McKennie 5.5
Per una volta, il meno applicato del centrocampo bianconero. Quando prova a sprintare c’è sempre Rabiot a sbarrargli la strada.
Locatelli 6.5
Parte con verve e cattiveria, francobollando con tre entrate al limite i giocatori rossoneri. È semplicemente ovunque in entrambe le fasi di gioco.
Thuram 6.5
Gli strascichi fisici delle ultime settimane consegnano una versione del francese macchinosa e imprecisa nel primo controllo ma comunque viva e pulsante nell’economia di un match soporifero. Bella la combinazione di prima intenzione con David e pure l’inserimento sul gol - poi annullato - alla mezz’ora del primo tempo.
Koopmeiners (25’ st) 6
Il suo ingresso non travalica il "compitino", con suggerimenti semplici e telefonati per i compagni.
Cambiaso 5
Cade nel tranello di Saelemaekers che, dopo una ventina di minuti, lo fa ammonire. Quando il Milan attacca si fa trovare troppo spesso fuori posizione, specie su Fofana che dalle sue parti scappa via con facilità.
Holm (25’ st) 6
Entra quando il Milan, asserragliato nella propria metà campo, pare accontentarsi del pari.
Conceiçao 6.5
L’impressione è che dalla gara con la Roma abbia scelto chi vuole diventare. L’approssimazione tecnica pare ormai un lontano ricordo: recuperi, dribbling, e una serie di spunti che ne fanno per gran parte del match l’anima offensiva bianconera. Non un caso che Vlahovic, dalla panchina, chiedesse con insistenza ai compagni di servirlo.
Zhegrova (35' st) ng
Boga 6
Spalletti lo preferisce a Yildiz e l’ivoriano si cala nella parte con il solito mix tecnico tra sgasate, uno contro uno, e sovrapposizioni.
Yildiz (35' st) ng
David 6
Abbassa gradualmente il raggio d’azione, pur di aiutare la squadra a trovare spazi nella ragnatela rossonera. Nel gioco di prima intenzione non sfigura, con un paio di “tacchi” volanti per Thuram.
Vlahovic (42' st) ng
All. Spalletti 6
Confeziona una Juve decisamente più premurosa del solito, complice il peso della gara e le assenze nel pacchetto offensivo. Il pari non sposta nulla in classifica. Ma è proprio questo il punto: serviva una prova Deluxe per rilanciare le ambizioni stagionali. L'obiettivo, a questo punto, resterà il quarto posto.
A San Siro solo un pari e pochissime emozioni. Il big match per la Champions tra Allegri e Spalletti si è fermato alla rete annullata a Thuram per fuorigioco prima e poi alla traversa di Saelemaekers. La classifica resta invariata, con i rossoneri ancora a +3 sui bianconeri.
Di Gregorio 6
Incerto con i piedi, reattivo sulla bordata da fuori area di Rabiot. L'unico tiro nello specchio del match rossonero.
Kalulu 6
Non c'è verso che possa sbagliare match dal simile peso. Non servono miracoli - stavolta - e nemmeno gli straordinari nell'ultimo terzo.
Bremer 6.5
Stravince tutti i duelli con Pulisic, chiedendo di tanto il tanto, il contributo di Kelly. Non ha colpe sull'unica vera chance rossonera.