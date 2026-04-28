Spalletti show, resa dei conti Locatelli-Rabiot, Modric dalla linguaccia d'onore al ko: dietro Milan-Juve

ll match tra Milan e Juve è terminato con pochissime emozioni e zero reti da entrambe le parti. Un punto per parte che soddisfa un po' di più i rossoneri. Nel consueto contenuto di Bordocam su Dazn, però, sono uscite alcune situazioni particolari all'interno del rettangolo verde di gioco. Scontri di gioco, liti tra ex compagni e indicazioni dalla panchina di Spalletti e non solo. Un match intenso, almeno per quanto riguarda l'adrenalina in campo.

La carica di Perin

Un match importante e con in palio punti pesanti per la classifica e, soprattutto, per la corsa alla prossima Champions League. Un obettivo da raggiungere per entrambe le formazioni. Un tema sottolineato anche dallo stesso Perin: "Mettiamo un piede e mezzo lì dove importa", dice prima del match nel tunnel. Il portiere ha provato a dare la carica ai compagni prima di iniziare la sfida contro il Milan.

Un primo tempo in cui le occasioni sono mancate e anche Spalletti si è arrabbiato molto con i suoi per il giro palla lento. Si mette più volte le mani in testa e prova a dare indicazioni alla squadra senza però riuscire nel suo intento.

La lite Rabiot-Locatelli

I giocatori del Milan dopo un fallo di Locatelli su Rabiot vanno ad accerchiare l'arbitro per chiedere il giallo. Il centrocampista bianconero allora dice: "Sono tutti arbitri?". Poi va a dare la mano al francese per rialzare il suo ex compagno, ma si gira dall'altra parte e allora Locatelli non ci sta: "Perché non mi dai la mano? Perché non mi dai la mano? Ma guarda questo". Sozza rimprovera il mediano della Vecchia Signora: "Sei il capitano". Che risponde di nuovo: "Ma gli ho dato la mano". Un piccolo momento di tensione tra i due ex compagni. Poi c'è un curioso siparietto tra Spalletti e Kelly: "Giochi con l'avversario a 20 metri, ma devi andare fin quando non ce l'hai a 5. Anche io posso giocare così a fare tum tum tum", dice il tecnico al difensore.