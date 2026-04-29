Portiere per caso, "quando posso rifarlo?": chi è Radu, le lacrime di Coppa e la Juve dei grandi

Due parate tanto belle quanto, purtroppo, inutili ai fini del risultato. Un miracolo per tempo e la Juventus Primavera va a un passo da una Coppa Italia che mancava dal 2013, poi il gol al 94' dell'Atalanta Primavera e la lotteria dei rigori che premia la Dea. Oltre a Rizzo, autore del momentaneo vantaggio bianconero, l'altro protagonista nei tempi regolamentari era stato senza dubbio Riccardo Radu. Ma a volte il destino è crudele. Spalletti ha potuto osservarlo e ammirarlo dagli spalti insieme a Comolli, Chiellini, Modesto e Ottolini. Eppure, Luciano, lo conosceva già: nella lista dei convocati della Juventus per la sfida della New Balance Arena contro l'Atalanta il giovane portiere era presente: la sua prima volta in carriera con la prima squadra. È lui il talentuoso portiere rumeno classe 2007 che si è messo in mostra con la Primavera bianconera di mister Simone Padoin. L'infortunio muscolare patito da Mattia Perin in Juventus-Genoa lo aveva portato così alla prima convocazione con i grandi.