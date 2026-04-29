Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…

Niente semifinali di Champions. E pure il futuro in bilico. Toccherà ripartire da qui, per Nico Gonzalez. E più precisamente da una lesione muscolare che lo terrà fuori per circa 4 settimane, che di fatto gli chiude a chiave le possibilità di essere ceduto tramite il riscatto automatico. A ogni modo, l’Atletico Madrid ha informato prontamente la Juventus dell’infortunio, mentre il post scriptum è diventato un messaggio tanto velato quanto chiaro: dell’argentino, a certe cifre, se ne dovrà necessariamente riparlare. Mancavano solamente 2 presenze (solamente in Liga) ai 32 milioni di euro garantiti dalla cessione pattuita la scorsa estate, entrata su cui la Juventus puntava per rifinanziare il prossimo mercato estivo. Così non sarà: l’obiettivo dei rojiblancos è quello di ridurre di un terzo almeno il costo dell’acquisto, e per quanto Nico sia diventato uno dei pretoriani di Simeone, che a lui non ha rinunciato praticamente mai. Ben 39, le presenze, mentre 5 sono stati i gol e tutti in campionato, il cui finale stava regalando a Gonzalez qualche speranza in più di legarsi ai Colchoneros in maniera pressoché definitiva. E invece.
Riscatto saltato, si tratta
Eh, invece bisognerà ripartire dalla volontà degli spagnoli e dalle richieste della Juventus, che un ritorno di Nico non lo vedrebbe comunque di cattivo occhio. Anzi: è un profilo gradito a Spalletti, e sull’out destro un giocatore così potrebbe servire, soprattutto se saranno fatti determinati ragionamenti su Zhegrova. A ogni modo, di tempo per dedicarsi alle valutazioni ce n’è e ce ne sarà. Nel frattempo, l’argentino dovrà correre per recuperare terreno e un posto al Mondiale: la lesione muscolare gli costerà l’intero mese di maggio, ma l’orizzonte della Coppa del Mondo non è affatto distante. Tutt’altro. Nell’ultimo giro di convocazioni, appena un mese fa, l’ex Juve era riuscito a rientrare nelle chiamate di Scaloni, che sull’esterno conta parecchio anche per dare più soluzioni e più gol alla sua Albiceleste. Intanto, all’Atletico, Nico non potrà dare più nulla. Simeone proverà a recuperare Lookman per la semifinale con l’Arsenal e darà spazio a Giuliano per il forcing finale in stagione. Gonzalez sarà costretto così a rimanere in un angolo, in attesa che le due società tornino a mettersi d’accordo. Su quali basi? Nulla d’impossibile: gli spagnoli si aspettano uno sconto, la base del compromesso può essere intorno ai 25 milioni. I bianconeri guadagnerebbero. I madrileni risparmierebbero. Serve altro?
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