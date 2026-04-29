Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…

Niente semifinali di Champions. E pure il futuro in bilico. Toccherà ripartire da qui, per Nico Gonzalez. E più precisamente da una lesione muscolare che lo terrà fuori per circa 4 settimane, che di fatto gli chiude a chiave le possibilità di essere ceduto tramite il riscatto automatico. A ogni modo, l’Atletico Madrid ha informato prontamente la Juventus dell’infortunio, mentre il post scriptum è diventato un messaggio tanto velato quanto chiaro: dell’argentino, a certe cifre, se ne dovrà necessariamente riparlare. Mancavano solamente 2 presenze (solamente in Liga) ai 32 milioni di euro garantiti dalla cessione pattuita la scorsa estate, entrata su cui la Juventus puntava per rifinanziare il prossimo mercato estivo. Così non sarà: l’obiettivo dei rojiblancos è quello di ridurre di un terzo almeno il costo dell’acquisto, e per quanto Nico sia diventato uno dei pretoriani di Simeone, che a lui non ha rinunciato praticamente mai. Ben 39, le presenze, mentre 5 sono stati i gol e tutti in campionato, il cui finale stava regalando a Gonzalez qualche speranza in più di legarsi ai Colchoneros in maniera pressoché definitiva. E invece.