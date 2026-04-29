Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi

La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium con un solo obiettivo possibile: battere il Verona e tenersi stretto il quarto posto Champions. A questo punto della stagione, ogni passo falso pesa doppio e i bianconeri non possono permettersi esitazioni, soprattutto con una classifica cortissima alle spalle. La sfida contro gli scaligeri diventa così un crocevia fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per tenere a distanza diretta inseguitrici come Como e Roma, sempre pronte ad approfittare di ogni frenata. Intanto sono stati designati gli arbitri da parte di Dino Tommasi, dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all'indagine della Procura, con l'ex capo degli arbitri che ha decisio di non presentarsi all'interrogatorio . E la scelta del Var sta facendo molto discutere, proprio in relazione a queste tematiche e alle ultime testimonianze.

Gli arbitri di Juve-Verona e i precedenti

Per Juve-Verona è stato scelto Ayroldi: il fischietto della sezione di Molfetta ha arbitrato la Vecchia Signora dieci volte. Il bilancio è in equilibrio: cinque vittorie dei bianconeri, due pareggi e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto i bianconeri solo nella sfida persa a Como lo scorso ottobre in cui non è stato ritenuto punibile un tocco di mano di Caqueret. Poi non si sono più ritrovati lungo il cammino. Al Var invece ci sarà Di Bello che è stato al monitor in ben venti match della Vecchia Signora: quattordici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, contro l'Atalanta nel 2021. L'ultima sua presenza a Lissone con i campo la Vecchia Signora risale al match che ha svoltato la stagione: Roma-Juve 3-3. Ma a colpire sono i fatti di cronaca, con il direttore di gara che ora è finito nel ciclone per un episodio su Inter-Roma e l'inchiesta sul mondo arbitrale...