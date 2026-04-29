Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi

La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium con un solo obiettivo possibile: battere il Verona e tenersi stretto il quarto posto Champions. A questo punto della stagione, ogni passo falso pesa doppio e i bianconeri non possono permettersi esitazioni, soprattutto con una classifica cortissima alle spalle. La sfida contro gli scaligeri diventa così un crocevia fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per tenere a distanza diretta inseguitrici come Como e Roma, sempre pronte ad approfittare di ogni frenata. Intanto sono stati designati gli arbitri da parte di Dino Tommasi, dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all'indagine della Procura, con l'ex capo degli arbitri che ha decisio di non presentarsi all'interrogatorio. E la scelta del Var sta facendo molto discutere, proprio in relazione a queste tematiche e alle ultime testimonianze.
Gli arbitri di Juve-Verona e i precedenti
Per Juve-Verona è stato scelto Ayroldi: il fischietto della sezione di Molfetta ha arbitrato la Vecchia Signora dieci volte. Il bilancio è in equilibrio: cinque vittorie dei bianconeri, due pareggi e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto i bianconeri solo nella sfida persa a Como lo scorso ottobre in cui non è stato ritenuto punibile un tocco di mano di Caqueret. Poi non si sono più ritrovati lungo il cammino. Al Var invece ci sarà Di Bello che è stato al monitor in ben venti match della Vecchia Signora: quattordici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, contro l'Atalanta nel 2021. L'ultima sua presenza a Lissone con i campo la Vecchia Signora risale al match che ha svoltato la stagione: Roma-Juve 3-3. Ma a colpire sono i fatti di cronaca, con il direttore di gara che ora è finito nel ciclone per un episodio su Inter-Roma e l'inchiesta sul mondo arbitrale...
Juve, al Var l'arbitro di "Fatti i fatti tuoi"
A far discutere molto più dell'arbitro in campo, è la scelta del Var Di Bello, protagonista nelle ultime ore di una ricostruzione sull'episiodio Ndicka-Bisseck di Inter-Roma del 27 aprile 2025. Al momento la gara non rientra tra le cinque partite finite direttamente nel mirino dell’inchiesta della Procura di Milano sull’ex designatore Rocchi e sui direttori di gara coinvolti, ma continua a emergere come uno degli episodi più discussi nell’ambito delle indagini. La gara, terminata 1-0 per i giallorossi, è tornata più volte nelle ricostruzioni degli inquirenti per un episodio chiave nella lotta scudetto: un mancato penalty. Un episodio molto dibattuto anche perché l’audio VAR fu reso pubblico solo a distanza di settimane nella trasmissione Open VAR su DAZN.
Secondo quanto riportato da Repubblica, dalle testimonianze raccolte in Procura da alcuni dei 29 arbitri ascoltati emergerebbero ulteriori dettagli sul dialogo avvenuto nella sala VAR. In particolare, l’AVAR Piccinini avrebbe più volte richiamato l’attenzione del VAR Di Bello sull’episodio, ricevendo però una risposta secca: "Fatti i fatti tuoi". La stessa ricostruzione riferisce inoltre che il VAR avrebbe agito su indicazione del supervisore Gervasoni, elemento che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora tutta da chiarire e oggetto di approfondimenti investigativi in corso, con la Procura che avrebbe chiesto i file audio e video della sala Var. Ad accompagnare Di Bello in Juve-Verona ora ci sarà Meraviglia come Avar, Vecchi-Cavallina come assistenti e Di Marco quarto uomo, con ovviamente Ayroldi in campo, che la Juve lo ricorda anche per una brutta serata...
Lo stillicidio post Empoli
Ayroldi ha fatto parte di una delle due battute d’arresto resta impressa nei ricordi dei tifosi juventini: il pesante 4-1 subito a Empoli il 22 maggio 2023, coinciso con il giorno in cui la squadra ricevette negli spogliatoi la notizia ufficiale della penalizzazione di 10 punti in classifica, sancendo di fatto l’esclusione dalla zona Champions: quello "stillicidio", definito così da Allegri, di rincorsa tra punti tolti e sentenze che alla fine fu fatale psicologicamente alla squadra bianconera. Non si sono poi incontrati spesso: l’ultima apparizione di Ayroldi con la Juventus risale a Como-Juve di inizio anno quando i bianconeri persero 2-0 al Sinigaglia.
Serie A, le designazioni del 35° turno
PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
GUIDA
LO CICERO – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DOVERI
UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00
MUCERA
CECCONI – MORO
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR:DIONISI
COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00
FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45
PEZZUTO
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – CAGLIARI h. 12.30
CREZZINI
FONTEMURATO – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
SASSUOLO – MILAN h. 15.00
MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
JUVENTUS – H. VERONA h. 18.00
AYROLDI (foto)
VECCHI – CAVALLINA
IV: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
INTER – PARMA h. 20.45
BONACINA
PRETI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
CHIFFI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
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La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium con un solo obiettivo possibile: battere il Verona e tenersi stretto il quarto posto Champions. A questo punto della stagione, ogni passo falso pesa doppio e i bianconeri non possono permettersi esitazioni, soprattutto con una classifica cortissima alle spalle. La sfida contro gli scaligeri diventa così un crocevia fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per tenere a distanza diretta inseguitrici come Como e Roma, sempre pronte ad approfittare di ogni frenata. Intanto sono stati designati gli arbitri da parte di Dino Tommasi, dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all'indagine della Procura, con l'ex capo degli arbitri che ha decisio di non presentarsi all'interrogatorio. E la scelta del Var sta facendo molto discutere, proprio in relazione a queste tematiche e alle ultime testimonianze.
Gli arbitri di Juve-Verona e i precedenti
Per Juve-Verona è stato scelto Ayroldi: il fischietto della sezione di Molfetta ha arbitrato la Vecchia Signora dieci volte. Il bilancio è in equilibrio: cinque vittorie dei bianconeri, due pareggi e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto i bianconeri solo nella sfida persa a Como lo scorso ottobre in cui non è stato ritenuto punibile un tocco di mano di Caqueret. Poi non si sono più ritrovati lungo il cammino. Al Var invece ci sarà Di Bello che è stato al monitor in ben venti match della Vecchia Signora: quattordici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, contro l'Atalanta nel 2021. L'ultima sua presenza a Lissone con i campo la Vecchia Signora risale al match che ha svoltato la stagione: Roma-Juve 3-3. Ma a colpire sono i fatti di cronaca, con il direttore di gara che ora è finito nel ciclone per un episodio su Inter-Roma e l'inchiesta sul mondo arbitrale...