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Juve-Verona, il Var di Inter-Roma! Arbitro designato senza Rocchi: la scelta di Tommasi

Al monitor per la sfida tra i bianconeri e gli scaligeri ci sarà l'arbitro protagonista dell'episodio Ndicka-Bisseck, finito sotto i riflettori per le testimonianze raccolte in Procura
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium con un solo obiettivo possibile: battere il Verona e tenersi stretto il quarto posto Champions. A questo punto della stagione, ogni passo falso pesa doppio e i bianconeri non possono permettersi esitazioni, soprattutto con una classifica cortissima alle spalle. La sfida contro gli scaligeri diventa così un crocevia fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per tenere a distanza diretta inseguitrici come Como e Roma, sempre pronte ad approfittare di ogni frenata. Intanto sono stati designati gli arbitri da parte di Dino Tommasi, dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all'indagine della Procura, con l'ex capo degli arbitri che ha decisio di non presentarsi all'interrogatorio. E la scelta del Var sta facendo molto discutere, proprio in relazione a queste tematiche e alle ultime testimonianze.

Gli arbitri di Juve-Verona e i precedenti

Per Juve-Verona è stato scelto Ayroldi: il fischietto della sezione di Molfetta ha arbitrato la Vecchia Signora dieci volte. Il bilancio è in equilibrio: cinque vittorie dei bianconeri, due pareggi e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto i bianconeri solo nella sfida persa a Como lo scorso ottobre in cui non è stato ritenuto punibile un tocco di mano di Caqueret. Poi non si sono più ritrovati lungo il cammino. Al Var invece ci sarà Di Bello che è stato al monitor in ben venti match della Vecchia Signora: quattordici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, contro l'Atalanta nel 2021. L'ultima sua presenza a Lissone con i campo la Vecchia Signora risale al match che ha svoltato la stagione: Roma-Juve 3-3. Ma a colpire sono i fatti di cronaca, con il direttore di gara che  ora è finito nel ciclone per un episodio su Inter-Roma e l'inchiesta sul mondo arbitrale...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, al Var l'arbitro di "Fatti i fatti tuoi"

A far discutere molto più dell'arbitro in campo, è la scelta del Var Di Bello, protagonista nelle ultime ore di una ricostruzione sull'episiodio Ndicka-Bisseck di Inter-Roma del 27 aprile 2025. Al momento la gara non rientra tra le cinque partite finite direttamente nel mirino dell’inchiesta della Procura di Milano sull’ex designatore Rocchi e sui direttori di gara coinvolti, ma continua a emergere come uno degli episodi più discussi nell’ambito delle indagini. La gara, terminata 1-0 per i giallorossi, è tornata più volte nelle ricostruzioni degli inquirenti per un episodio chiave nella lotta scudetto: un mancato penalty. Un episodio molto dibattuto anche perché l’audio VAR fu reso pubblico solo a distanza di settimane nella trasmissione Open VAR su DAZN.

 

 

Secondo quanto riportato da Repubblica, dalle testimonianze raccolte in Procura da alcuni dei 29 arbitri ascoltati emergerebbero ulteriori dettagli sul dialogo avvenuto nella sala VAR. In particolare, l’AVAR Piccinini avrebbe più volte richiamato l’attenzione del VAR Di Bello sull’episodio, ricevendo però una risposta secca: "Fatti i fatti tuoi". La stessa ricostruzione riferisce inoltre che il VAR avrebbe agito su indicazione del supervisore Gervasoni, elemento che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora tutta da chiarire e oggetto di approfondimenti investigativi in corso, con la Procura che avrebbe chiesto i file audio e video della sala Var. Ad accompagnare Di Bello in Juve-Verona ora ci sarà Meraviglia come Avar, Vecchi-Cavallina come assistenti e Di Marco quarto uomo, con ovviamente Ayroldi in campo, che la Juve lo ricorda anche per una brutta serata...

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Lo stillicidio post Empoli

Ayroldi ha fatto parte di una delle due battute d’arresto resta impressa nei ricordi dei tifosi juventini: il pesante 4-1 subito a Empoli il 22 maggio 2023, coinciso con il giorno in cui la squadra ricevette negli spogliatoi la notizia ufficiale della penalizzazione di 10 punti in classifica, sancendo di fatto l’esclusione dalla zona Champions: quello "stillicidio", definito così da Allegri, di rincorsa tra punti tolti e sentenze che alla fine fu fatale psicologicamente alla squadra bianconera. Non si sono poi incontrati spesso: l’ultima apparizione di Ayroldi con la Juventus risale a Como-Juve di inizio anno quando i bianconeri persero 2-0 al Sinigaglia. 

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Serie A, le designazioni del 35° turno

PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

 

UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA

CECCONI – MORO

IV: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI

AVAR:DIONISI

 

COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

 

ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: TURRINI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

 

BOLOGNA – CAGLIARI    h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: GHERSINI

 

SASSUOLO – MILAN    h. 15.00

MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

 

JUVENTUS – H. VERONA    h. 18.00

AYROLDI (foto)

VECCHI – CAVALLINA

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

 

INTER – PARMA     h. 20.45

BONACINA

PRETI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

 

CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAZZOLENI

 

ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

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La Juventus torna in campo all’Allianz Stadium con un solo obiettivo possibile: battere il Verona e tenersi stretto il quarto posto Champions. A questo punto della stagione, ogni passo falso pesa doppio e i bianconeri non possono permettersi esitazioni, soprattutto con una classifica cortissima alle spalle. La sfida contro gli scaligeri diventa così un crocevia fondamentale non solo per il morale, ma soprattutto per tenere a distanza diretta inseguitrici come Como e Roma, sempre pronte ad approfittare di ogni frenata. Intanto sono stati designati gli arbitri da parte di Dino Tommasi, dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all'indagine della Procura, con l'ex capo degli arbitri che ha decisio di non presentarsi all'interrogatorio. E la scelta del Var sta facendo molto discutere, proprio in relazione a queste tematiche e alle ultime testimonianze.

Gli arbitri di Juve-Verona e i precedenti

Per Juve-Verona è stato scelto Ayroldi: il fischietto della sezione di Molfetta ha arbitrato la Vecchia Signora dieci volte. Il bilancio è in equilibrio: cinque vittorie dei bianconeri, due pareggi e tre sconfitte. In questa stagione ha diretto i bianconeri solo nella sfida persa a Como lo scorso ottobre in cui non è stato ritenuto punibile un tocco di mano di Caqueret. Poi non si sono più ritrovati lungo il cammino. Al Var invece ci sarà Di Bello che è stato al monitor in ben venti match della Vecchia Signora: quattordici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, contro l'Atalanta nel 2021. L'ultima sua presenza a Lissone con i campo la Vecchia Signora risale al match che ha svoltato la stagione: Roma-Juve 3-3. Ma a colpire sono i fatti di cronaca, con il direttore di gara che  ora è finito nel ciclone per un episodio su Inter-Roma e l'inchiesta sul mondo arbitrale...

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